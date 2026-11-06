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Как продлить срок хранения яиц: советы от опытных хозяек 0 61

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как продлить срок хранения яиц: советы от опытных хозяек

Яйца не могут долго оставаться свежими, но есть способы продлить их срок хранения.

 

Употребление испорченных яиц может привести к расстройству желудка или даже к серьезному отравлению.

Магазины часто проводят распродажи товаров с истекающим сроком годности, и многие хозяйки не могут устоять перед покупкой таких продуктов по низкой цене.

В такой ситуации есть два варианта: либо приготовить все купленные яйца, либо найти способ увеличить срок их хранения.

Второй вариант выглядит более привлекательно. Увеличить срок хранения яиц проще, чем кажется.

Для этого нужно протереть каждое яйцо, купленное в магазине, салфеткой или тряпочкой, смоченной в растительном масле.

Это создаст масляную пленку на поверхности яйца, которая предотвратит попадание бактерий и поможет сохранить свежесть продукта.

Хозяйки, которые уже попробовали этот метод, утверждают, что он позволяет продлить срок хранения яиц на 2-3 недели.

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