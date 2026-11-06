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Когда лучше есть бананы: утром или вечером 0 123

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда лучше есть бананы: утром или вечером

Бананы — это сладкие фрукты, богатые калием и витаминами В и С.

 

Бананы особенно полезны для сокращения и расслабления мышц, а также для синтеза белка, что способствует увеличению мышечной массы.

Однако это не все их полезные свойства.

Специалисты отмечают, что бананы отлично помогают организму восполнить запасы энергии и улучшают пищеварение.

Тем не менее, бананы являются достаточно калорийными. Поэтому у людей, которые серьезно заботятся о своей фигуре, может возникнуть вопрос о том, в какое время лучше всего их есть: утром или вечером.

Важно отметить, что строгих ограничений нет. Однако желательно избегать употребления бананов на голодный желудок, так как это может спровоцировать язвенную болезнь.

Рекомендуется есть бананы через полчаса-час после приема пищи. Также можно наслаждаться ими за час до обеда или ужина.

Особую пользу бананы принесут после тренировки, так как они способствуют более быстрому восстановлению мышц.

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