Не удивляйтесь, если повар кладёт цитрусовый плод в микроволновую печь.

Это действие не является ошибкой уставшего или отвлёкшегося кулинара.

Наоборот, разогревание апельсина или лимона в микроволновке помогает достичь интересного результата.

Поместите фрукт в СВЧ-печь на 15 секунд, и вы увидите, в чём дело.

Что происходит при разогревании цитрусового плода в микроволновке

Пятнадцатисекундное нахождение в устройстве сделает апельсин, мандарин или лимон гораздо более мягким.

В результате из плода можно будет выжать значительно больше сока.

Объём выдавленного сока, скорее всего, будет примерно в два раза больше, чем объём сока, полученного из фрукта, который не подвергался разогреву.

Важно отметить, что предварительное разогревание цитрусовых в микроволновке не только помогает выжать больше вкусного сока, но и упрощает сам процесс получения сладкой или кислой жидкости.

Таким образом, кулинару не придётся сильно нажимать на плод. Цитрусовый станет настолько мягким, что особых усилий прикладывать не потребуется.