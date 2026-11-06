Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему стоит разогревать апельсин и лимон в микроволновке: полезные советы для кулинаров 0 27

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему стоит разогревать апельсин и лимон в микроволновке: полезные советы для кулинаров

Не удивляйтесь, если повар кладёт цитрусовый плод в микроволновую печь.

 

Это действие не является ошибкой уставшего или отвлёкшегося кулинара.

Наоборот, разогревание апельсина или лимона в микроволновке помогает достичь интересного результата.

Поместите фрукт в СВЧ-печь на 15 секунд, и вы увидите, в чём дело.

Что происходит при разогревании цитрусового плода в микроволновке

Пятнадцатисекундное нахождение в устройстве сделает апельсин, мандарин или лимон гораздо более мягким.

В результате из плода можно будет выжать значительно больше сока.

Объём выдавленного сока, скорее всего, будет примерно в два раза больше, чем объём сока, полученного из фрукта, который не подвергался разогреву.

Важно отметить, что предварительное разогревание цитрусовых в микроволновке не только помогает выжать больше вкусного сока, но и упрощает сам процесс получения сладкой или кислой жидкости.

Таким образом, кулинару не придётся сильно нажимать на плод. Цитрусовый станет настолько мягким, что особых усилий прикладывать не потребуется.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Когда лучше есть бананы: утром или вечером
Изображение к статье: Польза грецких орехов: что произойдет, если есть по 4 ореха в день
Изображение к статье: Польза регулярного употребления яблок: 5 изменений для вашего здоровья
Изображение к статье: Можно ли есть макароны при похудении: сколько и какие

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простая хитрость для приготовления вкусного картофельного пюре
Еда и рецепты
Изображение к статье: Каллас, Трамп, Путин
В мире
Изображение к статье: Муцениеце и Прилучный
Lifenews
Изображение к статье: Ученые обнаружили удивительные способности ворон
В мире животных
Изображение к статье: Вблизи станции Урда столкнулись поезда AVE и Iryo.
В мире
Изображение к статье: Что делать, если туфли жмут: 2 неожиданных способа решения проблемы
Дом и сад
Изображение к статье: Простая хитрость для приготовления вкусного картофельного пюре
Еда и рецепты
Изображение к статье: Каллас, Трамп, Путин
В мире
Изображение к статье: Муцениеце и Прилучный
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео