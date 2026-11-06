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Польза грецких орехов: что произойдет, если есть по 4 ореха в день 0 107

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Польза грецких орехов: что произойдет, если есть по 4 ореха в день

Грецкие орехи известны своими питательными свойствами и положительным влиянием на здоровье.

 

Грецкие орехи занимают важное место в рационе вегетарианцев благодаря своим питательным свойствам. В продаже можно найти множество видов орехов, но сегодня мы поговорим о грецком орехе.

Многие из нас держали в руках этот круглый твердый плод. Вес одного грецкого ореха со скорлупой составляет от 5 до 17 граммов. Горсть очищенных орехов (примерно 4 штуки) весит около 30-40 граммов. В этой небольшой порции содержится множество полезных витаминов и энергетических веществ!

При этом голодным остаться невозможно, так как 40 граммов грецких орехов содержат около 320 ккал. В среднем, женщинам необходимо 2000 ккал в день, а мужчинам — 2500 ккал.

Несколько орехов могут заменить завтрак, который, по мнению диетологов, должен содержать от 300 до 500 ккал.

Среди всех орехов грецкий орех выделяется высоким содержанием омега-3, который поддерживает здоровье сердца и сосудов. Природные жирные кислоты также помогают в профилактике диабета.

Грецкие орехи способствуют нормализации работы пищеварительной системы.

В ядрах ореха содержится широкий спектр витаминов группы В (В1, В5, В6 и В9), которые необходимы не только для красоты волос и кожи, но и для стабильной работы центральной нервной системы. Всего несколько орехов могут восполнить суточную потребность организма в витамине В1.

Для профилактики болезни Альцгеймера и улучшения работы мозга важен витамин Е, который составляет 17,3% от состава грецкого ореха.

Если вы хотите поддерживать память в хорошем состоянии, грецкий орех станет вашим помощником. Не случайно очищенные плоды напоминают головной мозг.

Кроме того, грецкие орехи содержат цинк, который известен своими заживляющими свойствами и поддерживает иммунитет, особенно важен для беременных женщин. В грецком орехе содержится около 27% этого ценного элемента!

Также в составе орехов присутствуют калий, магний, марганец, фтор, медь, витамины А и С.

Однако решать, сможет ли небольшая порция грецких орехов заменить аптечку, вам.

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