Приготовить картофельное пюре не так сложно, но удивить им опытного повара может быть непросто.

Сложность заключается в том, чтобы сделать гарнир без комочков.

Тем не менее, вкус блюда может значительно варьироваться. Некоторые хозяйки способны из простых ингредиентов создать настоящий кулинарный шедевр, в то время как у других получается менее удачный гарнир.

Некоторые повара стараются улучшить вкус традиционными методами, добавляя сырое куриное яйцо для воздушности или щепотку мускатного ореха для оригинальности.

Однако существует и более простой способ, который поможет сделать картофельное пюре необычайно вкусным.

В чем же заключается хитрость?

Большинство поваров и хозяйки для варки картофеля используют обычную воду. Многие даже не подозревают, что воду можно заменить на более интересный компонент.

Речь идет о бульоне.

Подойдет любой бульон, кроме рыбного.