Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Три совета для приготовления вкусного и ароматного борща 0 48

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три совета для приготовления вкусного и ароматного борща

Если вы хотите, чтобы на вашем столе оказался по-настоящему вкусный борщ, эти советы будут очень полезны.

 

Первое, что стоит запомнить, это то, что не следует экономить на качестве продуктов.

Если есть такая возможность, используйте овощи со своего огорода в процессе приготовления.

Чтобы бульон получился наваристым, в кастрюлю стоит добавлять говяжью грудинку и/или свиные ребрышки.

В большинстве рецептов в разделе «Ингредиенты» упоминается только томатная паста.

Однако давно доказано, что борщ станет вкуснее, если добавить не только томатную пасту, но и свежие или замороженные помидоры.

Наконец, обсудим распространенную ошибку, которую допускает большинство начинающих кулинаров, — это использование специй.

Слишком большое количество приправ может испортить вкус борща. Вместо этого старайтесь ограничиться черным перцем, лавровым листом и чесноком.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Что произойдет с организмом, если есть гречку каждый день
Изображение к статье: Когда лучше есть бананы: утром или вечером
Изображение к статье: Польза грецких орехов: что произойдет, если есть по 4 ореха в день
Изображение к статье: Польза регулярного употребления яблок: 5 изменений для вашего здоровья

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые создали плейлист для собак, помогающий справиться со страхом перед фейерверками
В мире животных
Изображение к статье: Калина возле дома: приметы и суеверия
Дом и сад
Изображение к статье: Почему кошки распушают хвост
В мире животных
Изображение к статье: Знаки зодиака, которые не умеют идти на уступки
Дом и сад
Изображение к статье: Почему стоит разогревать апельсин и лимон в микроволновке: полезные советы для кулинаров
Еда и рецепты
Изображение к статье: Простая хитрость для приготовления вкусного картофельного пюре
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ученые создали плейлист для собак, помогающий справиться со страхом перед фейерверками
В мире животных
Изображение к статье: Калина возле дома: приметы и суеверия
Дом и сад
Изображение к статье: Почему кошки распушают хвост
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео