Если вы хотите, чтобы на вашем столе оказался по-настоящему вкусный борщ, эти советы будут очень полезны.

Первое, что стоит запомнить, это то, что не следует экономить на качестве продуктов.

Если есть такая возможность, используйте овощи со своего огорода в процессе приготовления.

Чтобы бульон получился наваристым, в кастрюлю стоит добавлять говяжью грудинку и/или свиные ребрышки.

В большинстве рецептов в разделе «Ингредиенты» упоминается только томатная паста.

Однако давно доказано, что борщ станет вкуснее, если добавить не только томатную пасту, но и свежие или замороженные помидоры.

Наконец, обсудим распространенную ошибку, которую допускает большинство начинающих кулинаров, — это использование специй.

Слишком большое количество приправ может испортить вкус борща. Вместо этого старайтесь ограничиться черным перцем, лавровым листом и чесноком.