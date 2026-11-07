Кабачки — универсальный овощ, из которого можно быстро приготовить множество блюд, даже если у вас мало времени.

Кабачки идеально подходят для занятых хозяек, так как из них можно быстро приготовить вкусные блюда.

Вот несколько простых рецептов, которые помогут вам сэкономить время на кухне.

Кабачки с чесноком и специями

Молодые кабачки нарежьте кубиками среднего размера, переложите в миску и посыпьте черным перцем и любимыми специями по вкусу. Перемешайте. Можно использовать только перец, но с добавлением душистых трав блюдо приобретет особый аромат.

Заправленные специями кубики выложите на разогретую сковороду с маслом и обжаривайте на среднем огне до появления золотистой корочки, чтобы кабачки сохранили сочность и вкус.

Важно: не солите кабачки в начале приготовления, чтобы они не пускали сок.

Когда кусочки подрумянятся, накройте их крышкой и убавьте огонь. Жарьте под крышкой около 5 минут. За это время мелко покрошите чеснок. Посыпьте блюдо чесноком, посолите по вкусу и выключите огонь. Оставьте под крышкой еще на минуту, чтобы чеснок прогрелся, а соль растворилась.

Кабачки с крахмалом

Нарежьте кабачки крупными кусками, сложите в миску и добавьте крахмал, чтобы он полностью покрыл кусочки со всех сторон.

Выложите в разогретую сковороду с небольшим количеством масла и обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон.

Крахмал впитывает лишнюю влагу и не горит, в отличие от муки. Когда кабачки подрумянятся, добавьте соль, нарезанную зелень петрушки и измельченный чеснок. Перемешайте и подавайте к столу.

Кабачковый блин с сыром

Для приготовления кабачкового блина с сыром вам понадобятся 400 г кабачков, 2 яйца и 100 г сыра. Натрите кабачки и сыр, добавьте взбитые яйца и хорошо перемешайте. Выдавите через пресс зубчик чеснока и добавьте черный перец. Перемешайте. Посолите перед тем, как выкладывать на разогретую сковороду с маслом.

Распределите массу по всей поверхности сковороды, чтобы получился ровный блин. Жарьте под закрытой крышкой на небольшом огне.

Переворачивать не нужно. Блюдо получится нежным и мягким, так как сок из кабачков не отжимается. Если хотите, чтобы оно было более плотным, добавьте немного овсяной муки, измельчив хлопья в блендере.

Эти рецепты не только разнообразят ваш рацион, но и станут настоящей палочкой-выручалочкой, когда у вас нет времени готовить.