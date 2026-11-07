Драники — это традиционное и классическое блюдо, которое часто готовят опытные хозяйки.

Современные люди, следящие за правильным питанием и подсчитывающие калории, часто скептически относятся к жирным драникам.

Несмотря на относительно невысокую калорийность картофеля, это блюдо может быть слишком жирным из-за активного впитывания масла.

Однако существует простая хитрость, которая поможет решить эту проблему.

картофель



Какой секрет известен поварам

Если вы хотите, чтобы драники были менее калорийными и жирными, в рецепт можно добавить один дополнительный компонент.

Речь идет о любом алкогольном напитке с высоким содержанием спирта — водке, джине, роме, виски или коньяке. Не стоит переживать, что драники станут вредными: на полкило картофельного теста потребуется всего четверть ложки спиртного.

Во время приготовления алкоголь испарится, поэтому не стоит беспокоиться о неприятном привкусе.

Благодаря добавлению спиртного можно легко сделать драники менее калорийными и вредными.