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Как правильно жарить драники, чтобы они впитывали меньше масла 0 129

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно жарить драники, чтобы они впитывали меньше масла

Драники — это традиционное и классическое блюдо, которое часто готовят опытные хозяйки.

 

Современные люди, следящие за правильным питанием и подсчитывающие калории, часто скептически относятся к жирным драникам.

Несмотря на относительно невысокую калорийность картофеля, это блюдо может быть слишком жирным из-за активного впитывания масла.

Однако существует простая хитрость, которая поможет решить эту проблему.
картофель

Какой секрет известен поварам

Если вы хотите, чтобы драники были менее калорийными и жирными, в рецепт можно добавить один дополнительный компонент.

Речь идет о любом алкогольном напитке с высоким содержанием спирта — водке, джине, роме, виски или коньяке. Не стоит переживать, что драники станут вредными: на полкило картофельного теста потребуется всего четверть ложки спиртного.

Во время приготовления алкоголь испарится, поэтому не стоит беспокоиться о неприятном привкусе.

Благодаря добавлению спиртного можно легко сделать драники менее калорийными и вредными.

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