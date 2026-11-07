Сыр — это молочный продукт, который быстро портится.

Сыр, даже при правильном хранении, может быстро терять свой привлекательный вид и становиться твердым.

В таких случаях многие хозяйки обрезают подсохшие участки и выбрасывают их, но теперь это не обязательно.

С помощью метода, который мы опишем в этой статье, сыр может стать даже вкуснее, чем был ранее.

Для этого не потребуется выполнять сложные действия. Просто поместите засохший кусочек сыра в подходящую емкость и залейте его молоком.

Оставьте сыр в таком виде на час. Если кусочек слишком засох, увеличьте время до полутора часов.

Также можно использовать кислое молоко, но в этом случае время «замачивания» следует увеличить.

Кроме того, опытные хозяйки рекомендуют еще один способ, который поможет предотвратить заветривание: на место среза можно нанести растительное масло.