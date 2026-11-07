Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как вернуть мягкость засохшему сыру: простой способ улучшить вкус 0 88

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как вернуть мягкость засохшему сыру: простой способ улучшить вкус

Сыр — это молочный продукт, который быстро портится.

 

Сыр, даже при правильном хранении, может быстро терять свой привлекательный вид и становиться твердым.

В таких случаях многие хозяйки обрезают подсохшие участки и выбрасывают их, но теперь это не обязательно.

С помощью метода, который мы опишем в этой статье, сыр может стать даже вкуснее, чем был ранее.

Для этого не потребуется выполнять сложные действия. Просто поместите засохший кусочек сыра в подходящую емкость и залейте его молоком.

Оставьте сыр в таком виде на час. Если кусочек слишком засох, увеличьте время до полутора часов.

Также можно использовать кислое молоко, но в этом случае время «замачивания» следует увеличить.

Кроме того, опытные хозяйки рекомендуют еще один способ, который поможет предотвратить заветривание: на место среза можно нанести растительное масло.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Три совета для приготовления вкусного и ароматного борща
Изображение к статье: Почему стоит разогревать апельсин и лимон в микроволновке: полезные советы для кулинаров
Изображение к статье: Простая хитрость для приготовления вкусного картофельного пюре
Изображение к статье: Диетолог рассказал о связи между мясом, морской капустой и бананами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Правильное расстояние для высадки лука: распространенные ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Бомбоубежище
Бизнес
Изображение к статье: Пять секретов для приготовления вкусных голубцов
Еда и рецепты
Изображение к статье: Бытовые приборы
Люблю!
Изображение к статье: Федосеева-Шукшина
Lifenews
Изображение к статье: Сколько холодца можно съесть на праздник: мнение диетолога
Еда и рецепты
Изображение к статье: Правильное расстояние для высадки лука: распространенные ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Бомбоубежище
Бизнес
Изображение к статье: Пять секретов для приготовления вкусных голубцов
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео