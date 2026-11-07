О ключевых нюансах, необходимых для приготовления традиционного блюда народов Средней Азии, знают не все повара.

Основная цель кулинаров, стремящихся угостить родных и близких вкусным пловом, заключается в том, чтобы сделать его рассыпчатым.

Важное значение в этом процессе имеет правильный выбор сорта риса — ищите упаковки с надписью «Специально для плова».

В качестве альтернативы можно использовать сорта «Лазер» или «Девзира».

Чтобы избежать лишних хлопот с промыванием риса, замочите его в теплой подсоленной воде на 2-2,5 часа. Это поможет удалить не только грязь, но и избыточный крахмал.

После добавления риса в казан с мясом, его следует залить не кипятком, как часто делают неопытные хозяйки, а холодной водой.

Кроме того, в некоторых оригинальных рецептах можно встретить такой ингредиент, как маш.

Однако этот продукт, напоминающий мелкую зеленую фасоль, не подходит для плова, так как содержит много крахмала, что делает блюдо менее рассыпчатым.