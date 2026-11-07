Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Секреты приготовления рассыпчатого плова: как сделать блюдо по-настоящему вкусным 0 557

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Секреты приготовления рассыпчатого плова: как сделать блюдо по-настоящему вкусным

О ключевых нюансах, необходимых для приготовления традиционного блюда народов Средней Азии, знают не все повара.

 

Основная цель кулинаров, стремящихся угостить родных и близких вкусным пловом, заключается в том, чтобы сделать его рассыпчатым.

Важное значение в этом процессе имеет правильный выбор сорта риса — ищите упаковки с надписью «Специально для плова».

В качестве альтернативы можно использовать сорта «Лазер» или «Девзира».

Чтобы избежать лишних хлопот с промыванием риса, замочите его в теплой подсоленной воде на 2-2,5 часа. Это поможет удалить не только грязь, но и избыточный крахмал.

После добавления риса в казан с мясом, его следует залить не кипятком, как часто делают неопытные хозяйки, а холодной водой.

Кроме того, в некоторых оригинальных рецептах можно встретить такой ингредиент, как маш.

Однако этот продукт, напоминающий мелкую зеленую фасоль, не подходит для плова, так как содержит много крахмала, что делает блюдо менее рассыпчатым.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как продлить срок хранения яиц: советы от опытных хозяек
Изображение к статье: Что произойдет с организмом, если есть гречку каждый день
Изображение к статье: Когда лучше есть бананы: утром или вечером
Изображение к статье: Польза грецких орехов: что произойдет, если есть по 4 ореха в день

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кличко и Зеленский
В мире
Изображение к статье: прививка
Наша Латвия
Изображение к статье: Спутник передает сигнал дрону
Техно
Изображение к статье: Каша - любимая еда! 5 лучших рецептов
Люблю!
Изображение к статье: Дмитрий Шепелев.
Люблю!
Изображение к статье: Наручники
ЧП и криминал
Изображение к статье: Кличко и Зеленский
В мире
Изображение к статье: прививка
Наша Латвия
Изображение к статье: Спутник передает сигнал дрону
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео