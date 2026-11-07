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Сколько холодца можно съесть на праздник: мнение диетолога 0 58

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сколько холодца можно съесть на праздник: мнение диетолога

Холодец — это блюдо, которое часто присутствует на праздничных столах. Трудно представить застолье без этого мясного угощения.

 

Тем не менее, холодец не является самым полезным блюдом из-за высокого содержания жира.

Если человек полностью здоров, он может иногда разнообразить свой рацион небольшой порцией (до 150 граммов) этого блюда, но делать это желательно нечасто.

Рекомендуется выбирать заливное из маложирных сортов мяса, птицы или рыбы с добавлением овощей и зелени, как отметила диетолог Антонина Стародубова.

Она также указала, кому стоит полностью отказаться от даже редкой дегустации этого угощения.

Прежде всего, от холодца следует отказаться тем, кто страдает заболеваниями сердца, почек или желудочно-кишечного тракта.

При наличии хронических заболеваний важно консультироваться со специалистами по вопросам питания.

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