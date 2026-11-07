Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Способы быстрого приготовления свеклы 0 85

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Способы быстрого приготовления свеклы

Приготовление свеклы может занять много времени, но есть способы, которые помогут сократить этот процесс.

 

Мастера кулинарии знают, что время на приготовление свеклы можно сократить, если использовать два простых метода.

Первый способ

Для этого понадобится микроволновая печь.

Свеклу нужно тщательно вымыть, удалить хвостик и кожуру. Затем нарежьте овощ на крупные куски и поместите в полиэтиленовый пакет с отверстиями. Завязанный пакет следует поставить в микроволновку на 15 минут.

Второй способ

В этом случае потребуется духовка, предварительно разогретая до 180 градусов.

Свеклу также нужно вымыть, но кожуру можно не снимать. Плотно заверните овощ в фольгу и отправьте в духовку минимум на полчаса, проверяя готовность каждые 10 минут.

После приготовления свеклу рекомендуется остудить в воде в течение нескольких минут.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Три совета для приготовления вкусного и ароматного борща
Изображение к статье: Почему стоит разогревать апельсин и лимон в микроволновке: полезные советы для кулинаров
Изображение к статье: Простая хитрость для приготовления вкусного картофельного пюре
Изображение к статье: Диетолог рассказал о связи между мясом, морской капустой и бананами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Правильное расстояние для высадки лука: распространенные ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Бомбоубежище
Бизнес
Изображение к статье: Пять секретов для приготовления вкусных голубцов
Еда и рецепты
Изображение к статье: Бытовые приборы
Люблю!
Изображение к статье: Федосеева-Шукшина
Lifenews
Изображение к статье: Сколько холодца можно съесть на праздник: мнение диетолога
Еда и рецепты
Изображение к статье: Правильное расстояние для высадки лука: распространенные ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Бомбоубежище
Бизнес
Изображение к статье: Пять секретов для приготовления вкусных голубцов
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео