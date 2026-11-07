Приготовление свеклы может занять много времени, но есть способы, которые помогут сократить этот процесс.

Мастера кулинарии знают, что время на приготовление свеклы можно сократить, если использовать два простых метода.

Первый способ

Для этого понадобится микроволновая печь.

Свеклу нужно тщательно вымыть, удалить хвостик и кожуру. Затем нарежьте овощ на крупные куски и поместите в полиэтиленовый пакет с отверстиями. Завязанный пакет следует поставить в микроволновку на 15 минут.

Второй способ

В этом случае потребуется духовка, предварительно разогретая до 180 градусов.

Свеклу также нужно вымыть, но кожуру можно не снимать. Плотно заверните овощ в фольгу и отправьте в духовку минимум на полчаса, проверяя готовность каждые 10 минут.

После приготовления свеклу рекомендуется остудить в воде в течение нескольких минут.