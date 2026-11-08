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Как правильно есть сладости во время диеты: советы специалистов 0 58

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно есть сладости во время диеты: советы специалистов

Сладости часто воспринимаются как противоречащие концепции правильного питания и диетам.

 

Многие люди, стремящиеся к идеальной фигуре, отказывают себе в удовольствии от сладостей.

Однако не все знают, что иногда можно позволить себе вкусный десерт.
В чем же заключается секрет употребления сладкого во время диеты без вреда для фигуры?

Прежде всего, важно помнить, что выбранный десерт должен соответствовать суточной норме калорий. Например, в шоколадке или любом торте содержится как минимум 500 ккал.

Эксперты утверждают, что до 10% суточного рациона может составлять сладкая или вредная пища. Такой процент не окажет негативного влияния на фигуру.

Рекомендуется употреблять "запрещенные" продукты до обеда. Это позволит сжечь поступившие калории в течение дня.

Если же сладости съесть вечером, то сахар может превратиться в жир.

Поэтому важно правильно подходить к употреблению десертов, чтобы они не испортили фигуру.

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