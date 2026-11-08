Ученые из Китая нашли блюдо, которое может помочь в борьбе с подагрой.

Ученые из Китая рассказали о национальном блюде цзяншуйцай, которое эффективно используется в качестве профилактического средства против подагры. Цзяншуйцай — это заквашенные на воде после варки лапши («крахмальном молоке») овощи. Это блюдо содержит особый фермент GR-3, который помогает расщеплять мочевую кислоту — основную причину развития подагры.

По словам китайских ученых, цзяншуйцай также может помочь в предотвращении мочекаменной болезни и половой дисфункции. Для получения максимальной пользы рекомендуется не только есть сами овощи, но и пить жидкость, в которой они заквашивались.