Морковь – это полезный овощ, богатый витамином А, который улучшает пищеварение и давление, а также положительно влияет на состояние кожи и здоровье зубов.

Морковь лучше всего употреблять в дневное время.

Это гарантирует, что организм получит необходимую дозу витаминов и минералов.

Специалисты рекомендуют есть сырой овощ натощак утром, перед основным приемом пищи, для поддержания здорового веса.

Салаты из моркови также полезны и помогают следить за фигурой.

Кроме того, можно выпивать стакан морковного сока для детоксикации крови.

Достаточно выпивать стакан-два такого напитка в неделю, чтобы улучшить состояние организма.

Диетологи отмечают, что не стоит есть морковь перед сном, так как это может помешать органам отдохнуть ночью из-за процесса переваривания пищи.