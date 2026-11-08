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Когда лучше есть морковь: утром или вечером 0 54

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда лучше есть морковь: утром или вечером

Морковь – это полезный овощ, богатый витамином А, который улучшает пищеварение и давление, а также положительно влияет на состояние кожи и здоровье зубов.

 

Морковь лучше всего употреблять в дневное время.

Это гарантирует, что организм получит необходимую дозу витаминов и минералов.

Специалисты рекомендуют есть сырой овощ натощак утром, перед основным приемом пищи, для поддержания здорового веса.

Салаты из моркови также полезны и помогают следить за фигурой.

Кроме того, можно выпивать стакан морковного сока для детоксикации крови.

Достаточно выпивать стакан-два такого напитка в неделю, чтобы улучшить состояние организма.

Диетологи отмечают, что не стоит есть морковь перед сном, так как это может помешать органам отдохнуть ночью из-за процесса переваривания пищи.

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