Крыжовник может давать хороший урожай, если учесть некоторые важные моменты. Избегайте соседства с определенными растениями.

На урожайность крыжовника могут негативно влиять некоторые растения-соседи, включая родственные культуры.

Растения, которые не следует сажать рядом с крыжовником

Во-первых, грецкий орех является худшим соседом для крыжовника. Он выделяет в почву биологически активные вещества, которые подавляют рост и развитие соседних культур. Эти вещества могут накапливаться в почве, что также негативно сказывается на урожайности.

Во-вторых, крыжовник не должен расти рядом с черной смородиной. Хотя они не конфликтуют, обе культуры подвержены одинаковым заболеваниям и паразитам. Если одна из них заболеет, это может привести к проблемам и у другой.

Кроме того, препараты, используемые для обработки черной смородины, могут быть вредны для крыжовника.

В-третьих, крыжовник следует держать подальше от малины. Малина может забрать у крыжовника влагу и питательные вещества, а также обе культуры страдают от схожих заболеваний и вредителей, таких как щитовка, тля и огневка, а также долгоносик.

В-четвертых, не рекомендуется высаживать фенхель, иссоп и эстрагон рядом с крыжовником, так как они могут замедлить его развитие.