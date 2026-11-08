Крыжовник может давать хороший урожай, если учесть некоторые важные моменты. Избегайте соседства с определенными растениями.
На урожайность крыжовника могут негативно влиять некоторые растения-соседи, включая родственные культуры.
Растения, которые не следует сажать рядом с крыжовником
Во-первых, грецкий орех является худшим соседом для крыжовника. Он выделяет в почву биологически активные вещества, которые подавляют рост и развитие соседних культур. Эти вещества могут накапливаться в почве, что также негативно сказывается на урожайности.
Во-вторых, крыжовник не должен расти рядом с черной смородиной. Хотя они не конфликтуют, обе культуры подвержены одинаковым заболеваниям и паразитам. Если одна из них заболеет, это может привести к проблемам и у другой.
Кроме того, препараты, используемые для обработки черной смородины, могут быть вредны для крыжовника.
В-третьих, крыжовник следует держать подальше от малины. Малина может забрать у крыжовника влагу и питательные вещества, а также обе культуры страдают от схожих заболеваний и вредителей, таких как щитовка, тля и огневка, а также долгоносик.
В-четвертых, не рекомендуется высаживать фенхель, иссоп и эстрагон рядом с крыжовником, так как они могут замедлить его развитие.
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