Эндокринолог делится советами о том, что стоит есть на завтрак.

Эндокринолог Роман Терушкин объяснил, что идеальный завтрак должен включать сочетание жиров, белков и неограниченное количество овощей. Белки помогают насытить организм, а жиры обеспечивают запас энергии до следующего приема пищи, который может длиться 4-5 часов. По словам врача, «жиры и белки являются строительным материалом для организма, в то время как углеводы служат лишь источником энергии».

Эксперт также рекомендует полностью избегать быстрых углеводов на завтрак. Они могут вызвать повышение уровня инсулина и выброс гормона стресса кортизола, что, в свою очередь, увеличивает аппетит. Избыток углеводов в первую очередь откладывается в жировые запасы.