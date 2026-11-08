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Рекомендации врача по правильному завтраку 0 178

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рекомендации врача по правильному завтраку

Эндокринолог делится советами о том, что стоит есть на завтрак.

 

Эндокринолог Роман Терушкин объяснил, что идеальный завтрак должен включать сочетание жиров, белков и неограниченное количество овощей. Белки помогают насытить организм, а жиры обеспечивают запас энергии до следующего приема пищи, который может длиться 4-5 часов. По словам врача, «жиры и белки являются строительным материалом для организма, в то время как углеводы служат лишь источником энергии».

Эксперт также рекомендует полностью избегать быстрых углеводов на завтрак. Они могут вызвать повышение уровня инсулина и выброс гормона стресса кортизола, что, в свою очередь, увеличивает аппетит. Избыток углеводов в первую очередь откладывается в жировые запасы.

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