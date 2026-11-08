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Врач назвала три напитка, которые не рекомендуется пить на ночь 0 350

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач назвала три напитка, которые не рекомендуется пить на ночь

Врач-гастроэнтеролог София Кардашова рассказала о напитках, которые могут негативно сказаться на здоровье.

 

София Кардашова отметила, что среди самых вредных напитков на ночь находятся кофе, энергетики и чай. Эти напитки содержат кофеин, который в больших количествах может вызвать серьезные проблемы. Здоровая норма кофеина составляет не более 300 миллиграммов в день.

По словам врача, избыток кофеина может привести к повышению артериального давления, учащению мочеиспускания, тремору и нарушениям сна. Кроме того, энергетические напитки создают ложное ощущение прилива сил, истощая при этом ресурсы организма. Обычно уже через несколько часов после их употребления человек ощущает сильную усталость.

В качестве альтернативы этим напиткам можно рассмотреть какао и цикорий, а также травяной чай. Единственное противопоказание для травяного чая — наличие желчнокаменной болезни.

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