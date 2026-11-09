Курица — один из самых популярных видов мяса, но многие допускают ошибки при ее приготовлении.

Тем не менее, некоторые люди все равно совершают ошибки, которые могут испортить обед или ужин. Рассмотрим их подробнее.

Ошибка первая. Слишком долгое размораживание.

Если вы решили достать курицу утром, чтобы она разморозилась к вечеру, это большая ошибка. При комнатной температуре на мясе могут активно размножаться бактерии. В таких случаях лучше переместить курицу из морозилки в холодильник.

Ошибка вторая. Приготовление сразу после извлечения из холодильника.

Продукт должен быть подготовлен к термической обработке, чтобы мясо получилось сочным и равномерно прогревалось. Дайте курице хотя бы 20 минут на разморозку.

Ошибка третья. Удаление кожицы заранее.

Многие считают, что кожа курицы вредна, и стремятся ее удалить. Однако это не рекомендуется, так как мясо после приготовления может стать сухим и жестким. Лучше убирать кожицу уже после готовки.

Ошибка четвертая. Мытье курицы.

Важно тщательно мыть ножи и доски до и после работы с мясом. Однако саму тушку мыть не стоит, так как это может привести к распространению бактерий по поверхности.

Ошибка пятая. Моментальная подача на стол.

Многие привыкли подавать блюдо сразу после приготовления. Однако курице нужно время, чтобы соки распределились по всему мясу. Рекомендуется подождать хотя бы пять минут перед подачей.