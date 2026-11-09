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Как приготовить идеальные отбивные: 5 ключевых правил 0 101

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить идеальные отбивные: 5 ключевых правил

Приготовить вкусные отбивные — задача не из легких.

 

Следуя советам из этой подборки, вы сможете приготовить отбивные, которые будут даже вкуснее, чем у известных шеф-поваров.

1. Для самых вкусных отбивных лучше всего использовать шейную часть свинины, корейку или окорок.

Если вы готовите блюдо из курицы или индейки, выбирайте филейную часть (грудку).

2. Перед началом готовки обязательно замаринуйте кусочки мяса.

3. Вопреки распространенному мнению, кляр не является решающим фактором в приготовлении отбивных. Вы можете использовать любой рецепт кляра — если соблюдены все остальные правила, вкус будет отменным.

4. Никогда не кладите отбивные на холодную сковороду, так как кляр может прилипнуть и остаться на дне. Кусочки мяса следует помещать в хорошо разогретое масло.

5. При жарке огонь должен быть чуть выше среднего — сначала дождитесь, пока с одной стороны образуется румяная корочка, а затем переверните отбивную и подрумяньте с другой стороны.

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