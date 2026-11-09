Здоровая и белоснежная улыбка — мечта многих, ведь она делает человека более привлекательным.

Для поддержания здоровья зубов важно не только соблюдать гигиену и проходить профилактические осмотры, но и знать, какие продукты могут повредить зубам.

Об этом рассказала стоматолог Юлия Лапушкина.

Специалист отметила, что чипсы вредят эмали зубов.

Также она посоветовала не злоупотреблять цитрусовыми, так как содержащаяся в них аскорбиновая кислота может повредить эмаль и привести к образованию отверстий.

Следует избегать ирисок, желейных конфет и других сладостей, которые прилипают к зубам и создают благоприятные условия для размножения бактерий.

Неожиданным стало упоминание о вреде вареного и жареного картофеля, который является источником крахмала и способствует размножению патогенных бактерий.

Лапушкина также отметила, что мясо может быть вредным, так как его волокна могут застревать в зубах, что приводит к проблемам. Поэтому важно помнить о гигиене полости рта после употребления такого обеда.