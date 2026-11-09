Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Польза облепихового чая: 3 причины, чтобы пить его 0 122

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Польза облепихового чая: 3 причины, чтобы пить его

Облепиховый чай является популярным напитком в осенне-зимний период благодаря своему уникальному составу, который помогает защититься от простуды.

 

Облепиховый чай не только способствует повышению иммунитета, но и обладает несколькими другими важными полезными свойствами. Рассмотрим их подробнее.

Подъем энергии

В осенний и зимний период многие испытывают недостаток энергии и энтузиазма из-за нехватки солнечного света и холодной погоды. Если вы хотите избежать апатии, стоит чаще пить облепиховый чай. Этот напиток способен наполнить вас энергией и жизненным тонусом с первой чашки, по мнению экспертов.

Молодость и красота

Состав ягод облепихи богат витаминами и антиоксидантами, что помогает замедлить процессы старения, улучшить состояние кожи и сделать ее тон более ровным.

Для усиления эффекта облепихового чая можно добавить дольки апельсина, ложку натурального меда и щепотку корицы.

Умственная работа

Облепиховый чай оказывает положительное влияние на состояние мозга, что способствует улучшению качества интеллектуальной деятельности. Это делает его полезным для умственной активности.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Не только ириски и шоколад: стоматолог рассказала о продуктах, вредящих зубам
Изображение к статье: Можно ли есть авокадо при сахарном диабете
Изображение к статье: Как приготовить идеальные отбивные: 5 ключевых правил
Изображение к статье: Как правильно есть сладости во время диеты: советы специалистов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: полицейский патруль
ЧП и криминал
Изображение к статье: Женщина среднего возраста
Люблю!
Изображение к статье: Элис Хуанг и Дженсен Хуанг
Техно
Изображение к статье: Мутная вода в стакане под краном
Наша Латвия
Изображение к статье: Академия наук
ЧП и криминал
Изображение к статье: 14 дней без кофе
Люблю!
Изображение к статье: полицейский патруль
ЧП и криминал
Изображение к статье: Женщина среднего возраста
Люблю!
Изображение к статье: Элис Хуанг и Дженсен Хуанг
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео