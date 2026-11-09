Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Три простых способа замариновать мясо, которые стоит попробовать 0 154

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три простых способа замариновать мясо, которые стоит попробовать

Даже покупка качественного мяса не гарантирует, что оно останется мягким и нежным в процессе приготовления.

 

Существует три простых способа, которые помогут вам приготовить вкусное и ароматное мясное блюдо.

Способ первый

Для этого маринада вам понадобится молоко с жирностью 3,2%. Достаточно двух стаканов. Также подготовьте пару зубчиков чеснока, 4 столовые ложки сахара, а также соль и перец.

Процесс очень прост: нарежьте мясо на кусочки, натрите его солью и чесноком, а затем залейте остывшим кипяченым молоком с сахаром.

Мясо должно мариноваться в течение трех часов.

Способ второй

В этом случае вам понадобится сода.

Маринование должно длиться не более 15 минут.

На каждые 500 граммов мяса возьмите чайную ложку соды, смешайте ее с водой и залейте мясо полученной смесью.

После этого подержите мясо в лимонном соке несколько минут и просушите. Затем можно переходить к дальнейшему приготовлению.

Способ третий

Для этого маринада вам понадобятся 50 мл винного уксуса, луковица, несколько зубчиков чеснока, а также соль и перец.

Говядину в таком маринаде желательно оставить на ночь. Если времени меньше, то хотя бы три часа будет достаточно.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Не только ириски и шоколад: стоматолог рассказала о продуктах, вредящих зубам
Изображение к статье: Можно ли есть авокадо при сахарном диабете
Изображение к статье: Как приготовить идеальные отбивные: 5 ключевых правил
Изображение к статье: Как правильно есть сладости во время диеты: советы специалистов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: полицейский патруль
ЧП и криминал
Изображение к статье: Женщина среднего возраста
Люблю!
Изображение к статье: Элис Хуанг и Дженсен Хуанг
Техно
Изображение к статье: Мутная вода в стакане под краном
Наша Латвия
Изображение к статье: Академия наук
ЧП и криминал
Изображение к статье: 14 дней без кофе
Люблю!
Изображение к статье: полицейский патруль
ЧП и криминал
Изображение к статье: Женщина среднего возраста
Люблю!
Изображение к статье: Элис Хуанг и Дженсен Хуанг
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео