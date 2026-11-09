Даже покупка качественного мяса не гарантирует, что оно останется мягким и нежным в процессе приготовления.

Существует три простых способа, которые помогут вам приготовить вкусное и ароматное мясное блюдо.

Способ первый

Для этого маринада вам понадобится молоко с жирностью 3,2%. Достаточно двух стаканов. Также подготовьте пару зубчиков чеснока, 4 столовые ложки сахара, а также соль и перец.

Процесс очень прост: нарежьте мясо на кусочки, натрите его солью и чесноком, а затем залейте остывшим кипяченым молоком с сахаром.

Мясо должно мариноваться в течение трех часов.

Способ второй

В этом случае вам понадобится сода.

Маринование должно длиться не более 15 минут.

На каждые 500 граммов мяса возьмите чайную ложку соды, смешайте ее с водой и залейте мясо полученной смесью.

После этого подержите мясо в лимонном соке несколько минут и просушите. Затем можно переходить к дальнейшему приготовлению.

Способ третий

Для этого маринада вам понадобятся 50 мл винного уксуса, луковица, несколько зубчиков чеснока, а также соль и перец.

Говядину в таком маринаде желательно оставить на ночь. Если времени меньше, то хотя бы три часа будет достаточно.