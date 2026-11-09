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Зачем использовать дуршлаг при приготовлении плова: полезный совет 0 144

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зачем использовать дуршлаг при приготовлении плова: полезный совет

Сколько людей, столько и мнений — эта поговорка отлично описывает процесс приготовления плова.

 

Некоторые кулинары рекомендуют добавлять больше лука, в то время как другие считают, что из-за его избытка продукты будут не жариться, а тушиться.

Есть те, кто советует использовать только холодную воду, а другие предпочитают кипяток, но все они стремятся к одной цели — чтобы плов не превратился в кашу.

Чтобы добиться рассыпчатости риса, повара рекомендуют использовать дуршлаг при приготовлении блюда.

По их мнению, чтобы рисинки не слипались, воду в казан с пловом следует наливать через этот кухонный инструмент.

Так струя воды не повредит слой риса и не размоет его, но при этом сможет достичь дна емкости и поднять масло, которое будет обволакивать и пропитывать рис по мере выкипания воды.

Если же дуршлага не оказалось под рукой, можно воспользоваться обычной шумовкой.

Так ваше блюдо точно не будет напоминать неразборчивую рисовую кашу с мясом, а получится именно таким, каким плов готовят на его родине в Узбекистане.

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