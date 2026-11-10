Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

7 продуктов, полезных для мозга: рекомендации медиков 0 139

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: 7 продуктов, полезных для мозга: рекомендации медиков

Правильное питание может повысить эффективность умственной работы и защитить мозг от необратимых изменений.

 

Регулярное употребление определенных продуктов может значительно улучшить здоровье мозга. Какие из них наиболее полезны?

Черника

Эта ягода удивляет своим богатым содержанием антиоксидантов, что помогает защитить мозг от деменции.

Кроме того, черника способствует поддержанию молодости и улучшению зрения, отмечают эксперты.

Чеснок

Чеснок известен как эффективное средство против простуды и для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.

Однако он также защищает мозг от преждевременного старения.

Шпинат

Этот листовой овощ часто включается в диету пациентов после инсульта, так как помогает восстанавливать функции мозга.

Исследования показывают, что шпинат может улучшить качество мыслительных процессов.

Авокадо

Экзотический фрукт способствует укреплению памяти, что особенно важно в пожилом возрасте. Он помогает сохранить здоровье мозга на долгие годы.

Авокадо также заботится о сердце и поддерживает молодость.

Свекла

Многие не знают, насколько полезна свекла. Этот корнеплод рекомендуется при низком уровне железа и предрасположенности к гипертонии.

Кроме того, свекла способствует улучшению внимания и концентрации.

Брокколи

Этот овощ рекомендуется для рациона школьников, студентов и работников умственного труда, так как он делает мыслительные процессы более эффективными.

Брокколи также помогает улучшить память.

Креветки

Вкусные морепродукты являются профилактическим средством против деменции и способствуют улучшению работы мозга.

Рекомендуется употреблять около 100 граммов креветок дважды в неделю.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сладости для худеющих: лучшие варианты по мнению экспертов
Изображение к статье: Ученые выяснили, какие продукты могут вызывать зависимость
Изображение к статье: Лекарственные растения для борьбы с жировыми отложениями
Изображение к статье: Как правильно добавлять мед в чай для сохранения его полезных свойств

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зачем садоводы забивают гвозди в яблони
Люблю!
Изображение к статье: Впервые в истории фестиваля Staro Rīga все световые объекты получат аудиоописание для незрячих и слабовидящих людей
Культура &
Изображение к статье: Краков
В мире
2
Изображение к статье: Труп вместо произведения искусства: Натали Портман и Дженна Ортега представили «Галеристку»
Культура &
Изображение к статье: Японское искусство уборки и наведения порядка дома: полезные советы
Люблю!
Изображение к статье: Хегсет
В мире
Изображение к статье: Зачем садоводы забивают гвозди в яблони
Люблю!
Изображение к статье: Впервые в истории фестиваля Staro Rīga все световые объекты получат аудиоописание для незрячих и слабовидящих людей
Культура &
Изображение к статье: Краков
В мире
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео