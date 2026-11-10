Тыква в кулинарии используется в различных блюдах — от запеченного овоща до сложных рецептов, таких как каши, супы и запеканки.
Этот овощ богат полезными веществами и витаминами, что делает блюда из него особенно актуальными в холодное время года.
Предлагаем вам рецепт согревающего супа из тыквы с томатами и чесноком.
Для приготовления потребуется:
400 г мякоти тыквы;
200 г помидоров;
1 луковица;
1-2 зубчика чеснока;
1 ст. л. растительного масла;
1 стакан горячей воды (или бульона);
1 щепотка карри;
1 ч. л. сахара;
соль, перец и свежий базилик по вкусу.
Как готовить:
Очищенный лук нарезаем кубиками и обжариваем с добавлением карри и измельченного чеснока до мягкости.
Мякоть тыквы нарезаем кубиками, добавляем к луку и чесноку, тушим до мягкости тыквы.
Томаты очищаем от кожицы, измельчаем с помощью блендера и добавляем к овощам на сковороду.
Тушим смесь еще 5 минут, затем измельчаем в пюре с помощью блендера, добавляем стакан кипятка (или бульона), соль, перец и базилик.
Через 10 минут можно добавить в суп сливки и сахар по вкусу и подавать к столу. Суп можно украсить гренками, семечками или свежей зеленью.
Приятного аппетита!
Оставить комментарий