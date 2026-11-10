Тыква в кулинарии используется в различных блюдах — от запеченного овоща до сложных рецептов, таких как каши, супы и запеканки.

Этот овощ богат полезными веществами и витаминами, что делает блюда из него особенно актуальными в холодное время года.

Предлагаем вам рецепт согревающего супа из тыквы с томатами и чесноком.

Для приготовления потребуется:

400 г мякоти тыквы;

200 г помидоров;

1 луковица;

1-2 зубчика чеснока;

1 ст. л. растительного масла;

1 стакан горячей воды (или бульона);

1 щепотка карри;

1 ч. л. сахара;

соль, перец и свежий базилик по вкусу.

Как готовить:

Очищенный лук нарезаем кубиками и обжариваем с добавлением карри и измельченного чеснока до мягкости.

Мякоть тыквы нарезаем кубиками, добавляем к луку и чесноку, тушим до мягкости тыквы.

Томаты очищаем от кожицы, измельчаем с помощью блендера и добавляем к овощам на сковороду.

Тушим смесь еще 5 минут, затем измельчаем в пюре с помощью блендера, добавляем стакан кипятка (или бульона), соль, перец и базилик.

Через 10 минут можно добавить в суп сливки и сахар по вкусу и подавать к столу. Суп можно украсить гренками, семечками или свежей зеленью.

Приятного аппетита!