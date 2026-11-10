Чтобы приготовить согревающее блюдо в ненастье, следуйте этим рекомендациям.

Бульон

Наваристый бульон — главный элемент солянки. Для его приготовления используйте три вида мяса: говядину, свинину и курицу.

Помните: чем дольше варится бульон, тем вкуснее получится солянка.



Заправка

Опытные кулинары советуют обжаривать все ингредиенты для заправки: лук, томаты, соленые огурцы и колбасу.

Тушите заправку не менее 20 минут, чтобы колбаса и огурцы отдали все свои соки. Не забудьте добавить бульон и томат-пасту.

Кислота

Чтобы придать блюду характерный кисловатый привкус, в кастрюлю добавьте рассол, а при подаче в тарелку положите кусочек лимона.

Дополнительные ингредиенты

Существует множество споров о том, можно ли использовать копчености, морковь, картошку или другие крупы в солянке, но опытные повара рекомендуют обязательно добавлять говяжью почку.

Чтобы сохранить вкус и аромат почки, ее нужно прорезать в области протоков, присыпать содой и оставить на 2 часа в холоде.