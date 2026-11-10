Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лекарственные растения для борьбы с жировыми отложениями 0 82

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лекарственные растения для борьбы с жировыми отложениями

Лекарственные растения не способны самостоятельно избавить от жировых отложений, но в сочетании с правильным питанием и физической активностью могут дать хорошие результаты.

 

Регулярное употребление травяных чаев может помочь в снижении веса, очищении организма от токсинов и укреплении иммунной системы. Какие травы наиболее полезны для этих целей?

Лаванда

Это растение является отличным средством для расслабления, что помогает избежать переедания, вызванного стрессом и недосыпанием. Эксперты утверждают, что лаванда может помочь в борьбе с ожирением. Ее можно использовать не только в чае, но и добавлять отвар в вечернюю ванну или использовать для домашних обертываний.

Лимонник

Лимонник — популярная добавка к зеленому чаю, которая делает напиток более вкусным и полезным. Это растение также известно своими свойствами в борьбе с лишним весом. Напиток рекомендуется употреблять после еды, особенно в первой половине дня.

Ромашка

Ромашка помогает избавиться от накопленных жировых отложений и нормализует обмен веществ в организме. Она также способствует выведению лишней жидкости, что положительно сказывается на внешнем виде фигуры.

Полынь

Это растение следует применять с осторожностью, поэтому лучше всего рассчитывать курс и дозировку с помощью специалиста. Полынь обладает мощным детокс-эффектом, что способствует улучшению обмена веществ.

Листья брусники

Считается, что листья брусники положительно влияют на метаболические процессы в организме. Аналогичными свойствами обладают сенна, ревень, фенхель и укроп. Листья брусники также имеют лечебный эффект и помогают справиться с воспалительными процессами.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ученые выяснили, какие продукты могут вызывать зависимость
Изображение к статье: Как правильно добавлять мед в чай для сохранения его полезных свойств
Изображение к статье: 5 распространенных ошибок при приготовлении курицы
Изображение к статье: Зачем использовать дуршлаг при приготовлении плова: полезный совет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как вырастить шпинат в помещении: свежая зелень круглый год
Дом и сад
Изображение к статье: Как правильно хранить чеснок в городской квартире: 5 полезных советов
Дом и сад
Изображение к статье: картина под охраной
Культура &
Изображение к статье: Как правильно поливать кактус зимой: советы по уходу
Дом и сад
Изображение к статье: Приметы, связанные с петуниями: что происходит в домах с этими цветами
Дом и сад
Изображение к статье: Что нельзя сажать после моркови: важные рекомендации для огородников
Дом и сад
Изображение к статье: Как вырастить шпинат в помещении: свежая зелень круглый год
Дом и сад
Изображение к статье: Как правильно хранить чеснок в городской квартире: 5 полезных советов
Дом и сад
Изображение к статье: картина под охраной
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео