Лекарственные растения не способны самостоятельно избавить от жировых отложений, но в сочетании с правильным питанием и физической активностью могут дать хорошие результаты.

Регулярное употребление травяных чаев может помочь в снижении веса, очищении организма от токсинов и укреплении иммунной системы. Какие травы наиболее полезны для этих целей?

Лаванда

Это растение является отличным средством для расслабления, что помогает избежать переедания, вызванного стрессом и недосыпанием. Эксперты утверждают, что лаванда может помочь в борьбе с ожирением. Ее можно использовать не только в чае, но и добавлять отвар в вечернюю ванну или использовать для домашних обертываний.

Лимонник

Лимонник — популярная добавка к зеленому чаю, которая делает напиток более вкусным и полезным. Это растение также известно своими свойствами в борьбе с лишним весом. Напиток рекомендуется употреблять после еды, особенно в первой половине дня.

Ромашка

Ромашка помогает избавиться от накопленных жировых отложений и нормализует обмен веществ в организме. Она также способствует выведению лишней жидкости, что положительно сказывается на внешнем виде фигуры.

Полынь

Это растение следует применять с осторожностью, поэтому лучше всего рассчитывать курс и дозировку с помощью специалиста. Полынь обладает мощным детокс-эффектом, что способствует улучшению обмена веществ.

Листья брусники

Считается, что листья брусники положительно влияют на метаболические процессы в организме. Аналогичными свойствами обладают сенна, ревень, фенхель и укроп. Листья брусники также имеют лечебный эффект и помогают справиться с воспалительными процессами.