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Можно ли есть проросший картофель: многие об этом даже не догадываются 0 102

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли есть проросший картофель: многие об этом даже не догадываются

Для кого-то этот вопрос не существует, ведь что может быть проще, чем удалить ростки, появившиеся на картофельном клубне.

 

Что касается сомнений, то овощи, которые из-за побегов выглядят безжизненными, однозначно отправляются в мусор. Чистить такие клубни иногда просто невозможно.

Но что произойдет с организмом, если приготовить проросшую картошку?

На самом деле проросший картофель может быть вреден для здоровья. Массового отравления, конечно, не произойдет, и это не приведет к инвалидности, но разобраться в вопросе стоит.

Когда картофель становится вредным

Клубни картофеля изначально содержат токсичное вещество соланин. В зрелом овощe на каждые 100 граммов содержится от 2 до 10 мг этого вещества, что не может причинить вреда здоровью.

Однако по мере прорастания клубней содержание соланина увеличивается, а полезных веществ становится меньше.

При этом наибольшее количество токсинов находится под кожурой и в глазках. Не стоит забывать о зеленых клубнях и ростках.

Соланин и здоровье

Отравление соланином может проявляться вялостью, головными болями, рвотой, а также может повлиять на кровь. Однако для этого в организм должно попасть примерно 200-400 мг соланина, что соответствует 1-2 кг проросшей картошки с кожурой.

Есть или не есть

Вымыть соланин водой не получится, но проросший картофель не причинит вреда, если во время чистки удалить все глазки, а кожуру снимать не тоньше 2-3 мм. Таким образом, концентрация токсинов уменьшится и составит в пределах 10-20%. Такой проросший картофель не будет вреден, но и пользы от него тоже не будет.

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