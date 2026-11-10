Сладкое и похудение часто воспринимаются как несовместимые вещи.

Десерты, как правило, имеют высокую калорийность и содержат много сахара.

Это может привести к увеличению жировых отложений и ухудшению фигуры. Однако некоторые сладости в умеренных количествах могут быть допустимы даже во время диеты. На что стоит обратить внимание?

Зефир

Если у вас нет проблем с углеводным обменом, то сто граммов зефира не повредят фигуре. Эксперты советуют выбирать качественный продукт на основе агар-агара, а не желатина.

Хотя такое лакомство может стоить дороже, оно не нанесет вреда вашей фигуре.

Темный шоколад

Выбирайте шоколад с высоким содержанием какао-бобов, так как он будет полезен для здоровья.

Употребление 20-30 граммов не приведет к проблемам с фигурой, но превышать эту норму не рекомендуется, так как калорийность ста граммов начинается от 500 ккал и выше.

Мармелад

Эту сладость можно давать даже детям, но важно, чтобы мармелад имел максимально натуральный состав.

Поэтому перед покупкой внимательно изучайте упаковку.

Кондитерские изделия без сахара

Такие сладости более полезны для фигуры и здоровья, но их тоже не следует употреблять в больших количествах. Стоит отметить, что на рынке представлено множество продуктов без сахара.

Как правило, такие изделия готовятся на основе фруктозы.