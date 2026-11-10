Американские специалисты провели исследования, которые показали, что некоторые продукты способны вызывать привыкание.
Это можно сравнить с зависимостью от табака.
Как отметили доктора, в первую очередь речь идет о продуктах с высокой степенью обработки.
Обычно это чипсы, мороженое, картофель фри и печенье.
Ученые подчеркнули, что такая еда может быстро доставлять в организм неестественно высокие дозы рафинированных углеводов и жиров, что и приводит к привыканию.
Также специалисты выявили, что вредная еда обладает притягательной силой.
Она связана с компульсивным употреблением, что означает, что мужчины и женщины не могут просто перестать ее есть, даже когда знают, что бургеры и сладости могут привести к диабету или инфарктам.
Соответствующая публикация была размещена в журнале Addiction.
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