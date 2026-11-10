Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые выяснили, какие продукты могут вызывать зависимость 0 46

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые выяснили, какие продукты могут вызывать зависимость

Американские специалисты провели исследования, которые показали, что некоторые продукты способны вызывать привыкание.

 

Это можно сравнить с зависимостью от табака.

Как отметили доктора, в первую очередь речь идет о продуктах с высокой степенью обработки.

Обычно это чипсы, мороженое, картофель фри и печенье.

Ученые подчеркнули, что такая еда может быстро доставлять в организм неестественно высокие дозы рафинированных углеводов и жиров, что и приводит к привыканию.

Также специалисты выявили, что вредная еда обладает притягательной силой.

Она связана с компульсивным употреблением, что означает, что мужчины и женщины не могут просто перестать ее есть, даже когда знают, что бургеры и сладости могут привести к диабету или инфарктам.

Соответствующая публикация была размещена в журнале Addiction.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лекарственные растения для борьбы с жировыми отложениями
Изображение к статье: Как правильно добавлять мед в чай для сохранения его полезных свойств
Изображение к статье: 5 распространенных ошибок при приготовлении курицы
Изображение к статье: Зачем использовать дуршлаг при приготовлении плова: полезный совет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как вырастить шпинат в помещении: свежая зелень круглый год
Дом и сад
Изображение к статье: Как правильно хранить чеснок в городской квартире: 5 полезных советов
Дом и сад
Изображение к статье: картина под охраной
Культура &
Изображение к статье: Как правильно поливать кактус зимой: советы по уходу
Дом и сад
Изображение к статье: Приметы, связанные с петуниями: что происходит в домах с этими цветами
Дом и сад
Изображение к статье: Что нельзя сажать после моркови: важные рекомендации для огородников
Дом и сад
Изображение к статье: Как вырастить шпинат в помещении: свежая зелень круглый год
Дом и сад
Изображение к статье: Как правильно хранить чеснок в городской квартире: 5 полезных советов
Дом и сад
Изображение к статье: картина под охраной
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео