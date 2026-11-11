— Не все продукты необходимо подогревать. Существуют блюда, которые можно есть холодными, например, сэндвичи. Однако они не должны составлять основу рациона, — утверждает эндокринолог-диетолог Олег Ирышкин.

Во время основных приемов пищи врач рекомендует употреблять еду теплой, но не слишком горячей.

— Холодная пища усваивается медленнее: организму необходимо самостоятельно «подогреть» ее до температуры тела, чтобы процесс переваривания прошел легче. На это уходит больше энергии, — объясняет Олег Ирышкин.

При быстром перекусе холодной пищей можно почувствовать моментальную сытость. Однако через час снова возникает голод, даже если блюдо содержало необходимое количество калорий.

— Дело в том, что холодная еда при быстром потреблении не задерживается в желудке, а быстро переходит в кишечник, где становится питанием для условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Это может привести к вздутию, брожению или газообразованию и ухудшению работы кишечника, — добавил врач.