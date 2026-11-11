Многие предпочитают готовить чебуреки самостоятельно, а не покупать их.

Однако не у всех кулинаров-любителей блюдо получается таким же, как в чебуречной, с хрустящим и пузырчатым тестом.

Мучная основа не выйдет такой, если не соблюдать правила приготовления.

Существует несколько хитростей, благодаря которым чебуреки получатся идеальными.



Используйте качественную муку

Мука, которую вы планируете использовать для приготовления теста, должна быть высокого качества.

Кроме того, продукт должен содержать много клейковины.

Не используйте дрожжи

Не добавляйте дрожжи. Да, благодаря им тесто получится воздушным и мягким, что нравится многим гурманам.

Однако, если вы хотите получить ту самую "хрустинку", откажитесь от использования дрожжей.

Добавьте минеральную воду

Этот ингредиент является секретом "пузырчатости" чебуречного теста.

Желательно, чтобы минеральная вода была сильно газированной и содержала минимум соли.