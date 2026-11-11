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Когда пить минеральную воду не рекомендуется 0 66

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда пить минеральную воду не рекомендуется

Газированная минеральная вода — это популярный напиток среди многих людей.

 

Многие выбирают минеральную воду, особенно те, кто заботится о своем здоровье.

Она помогает восстанавливать водный баланс и часто предпочтительнее обычной воды.

Считается, что минеральная вода более полезна благодаря высокому содержанию микроэлементов, которые положительно влияют на состояние костей и внутренних органов.

Однако не всем людям стоит добавлять этот напиток в свой рацион.

Диетолог Наталья Нефедова выделила категории людей, которым следует отказаться от минеральной воды.

Во-первых, это пациенты с изжогой. Также не рекомендуется пить такую воду тем, кто страдает от метеоризма.

Кроме того, доктор отметила, что в некоторых минеральных водах может содержаться слишком много натрия. Поэтому важно внимательно читать этикетки, особенно тем, кто ограничивает потребление этого вещества.

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Редакция BB.LV
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