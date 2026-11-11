Многие выбирают минеральную воду, особенно те, кто заботится о своем здоровье.

Она помогает восстанавливать водный баланс и часто предпочтительнее обычной воды.

Считается, что минеральная вода более полезна благодаря высокому содержанию микроэлементов, которые положительно влияют на состояние костей и внутренних органов.

Однако не всем людям стоит добавлять этот напиток в свой рацион.

Диетолог Наталья Нефедова выделила категории людей, которым следует отказаться от минеральной воды.

Во-первых, это пациенты с изжогой. Также не рекомендуется пить такую воду тем, кто страдает от метеоризма.

Кроме того, доктор отметила, что в некоторых минеральных водах может содержаться слишком много натрия. Поэтому важно внимательно читать этикетки, особенно тем, кто ограничивает потребление этого вещества.