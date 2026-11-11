Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Три самых полезных овоща в мире 0 102

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три самых полезных овоща в мире

Рацион, основанный на овощах, способствует отличному здоровью, хорошему внешнему виду и крепкому иммунитету.

 

Секрет заключается в том, что овощи богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Какие три овоща считаются наиболее полезными для здоровья человека?

Цветная капуста

Если вы еще не попробовали этот овощ, самое время это сделать. Цветная капуста обладает идеальным составом, который включает все необходимые элементы для улучшения здоровья.

Однако это не единственное ее преимущество. Все питательные вещества в капусте усваиваются организмом на 100%.


Болгарский перец

Эксперты отмечают, что болгарский перец является очень ценным продуктом благодаря высокой концентрации витаминов А и С в его составе.

Поэтому его стоит включать в свой рацион на регулярной основе.

Шпинат

Если вы стремитесь к долголетию, рекомендуется ежедневно употреблять 50-100 граммов шпината. Этот листовой овощ обладает множеством полезных свойств.

Шпинат можно сравнить с настоящим витаминно-минеральным комплексом.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самки бонобо «врут» для поддержания мира в группе
В мире животных
Изображение к статье: Как свиньи мирят друг друга
В мире животных
Изображение к статье: Женщина ждет у окна
Политика
Изображение к статье: Почему у дюгоней морда загнута вниз?
В мире животных
Изображение к статье: ДТП
Наша Латвия
Изображение к статье: Что произойдет, если постоянно есть только холодную пищу?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Самки бонобо «врут» для поддержания мира в группе
В мире животных
Изображение к статье: Как свиньи мирят друг друга
В мире животных
Изображение к статье: Женщина ждет у окна
Политика

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: 7 продуктов, которые можно есть на голодный желудок
Изображение к статье: Пять самых полезных фруктов в мире, о которых стоит знать
Изображение к статье: 7 продуктов, полезных для мозга: рекомендации медиков
Изображение к статье: Как приготовить вкусную и сытную солянку: полезные советы

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео