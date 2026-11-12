Врач рассказала о еде и напитках, негативно влияющих на здоровье мужчин.

Эндокринолог Алина Алкашева обсудила продукты и напитки, содержащие так называемые «женские гормоны» растительного происхождения — эстрогены. Эти вещества могут привести к ожирению у мужчин, особенно в области бедер, живота и груди. Одним из таких напитков является пиво.

К продуктам, потребление которых следует ограничить, Алина Алкашева отнесла молочные продукты с высоким содержанием жира.

«Если вы хотите взять сметану с 20% жирности, лучше выберите сметану с 9% жирности», — посоветовала специалист.