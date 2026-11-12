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Эндокринолог назвала продукты и напитки, вредные для мужского здоровья 0 192

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эндокринолог назвала продукты и напитки, вредные для мужского здоровья

Врач рассказала о еде и напитках, негативно влияющих на здоровье мужчин.

 

Эндокринолог Алина Алкашева обсудила продукты и напитки, содержащие так называемые «женские гормоны» растительного происхождения — эстрогены. Эти вещества могут привести к ожирению у мужчин, особенно в области бедер, живота и груди. Одним из таких напитков является пиво.

К продуктам, потребление которых следует ограничить, Алина Алкашева отнесла молочные продукты с высоким содержанием жира.

«Если вы хотите взять сметану с 20% жирности, лучше выберите сметану с 9% жирности», — посоветовала специалист.

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