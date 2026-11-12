Если вы решили испечь пирожки, то, вероятно, хотите, чтобы они оставались свежими как можно дольше.

Однако иногда бывает так, что пирожки черствеют уже на следующий день.

Это может огорчить, так как несвежая выпечка не так вкусна, как хотелось бы. Чтобы избежать этой проблемы, можно добавить в тесто несколько ингредиентов.

Какие продукты помогут сохранить свежесть выпечки?

Крахмал

Даже небольшое количество крахмала может значительно улучшить результат. Этот компонент помогает выпечке оставаться мягкой на протяжении длительного времени.

Для этой цели лучше всего использовать пшеничный крахмал.

Минеральная вода с газом

Если вы хотите, чтобы выпечка не только долго сохраняла мягкость, но и была пышной, добавьте в тесто газированную минеральную воду.

Половины стакана будет вполне достаточно.

Растительное масло

Многие не знают, что даже небольшое количество растительного масла может значительно улучшить качество выпечки.

С такими пирожками вы сможете наслаждаться мягкостью и вкусом на протяжении долгого времени.