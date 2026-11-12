Качество квашеной капусты во многом зависит от выбора основного ингредиента – капусты.
Для приготовления квашеной капусты не всякий вилок подойдет.
Чтобы не ошибиться в выборе капусты для квашения, обратите внимание на следующие признаки:
1. Овощ следует убирать с грядки после первых заморозков – в таких кочанах содержание витаминов будет максимальным.
2. Для шинкования выбирайте кочаны весом более 1 кг. Они должны быть не только тяжелыми, но и плотными.
3. Чтобы проверить, годится ли вилок для заготовки, надавите на него – он не должен деформироваться. Если капустные листья проваливаются внутрь, это может означать, что капусту убрали слишком рано.
4. В процессе приготовления не забудьте удалить зеленые листья с кочанов – они не подходят для длительного хранения.
5. Разрезав вилок, внимательно осмотрите его. На разрезе могут быть желтые пятна или серые вкрапления, что говорит о том, что такие экземпляры лучше использовать для борща или пирога, а не для квашения.
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