Для приготовления квашеной капусты не всякий вилок подойдет.

Чтобы не ошибиться в выборе капусты для квашения, обратите внимание на следующие признаки:

1. Овощ следует убирать с грядки после первых заморозков – в таких кочанах содержание витаминов будет максимальным.

2. Для шинкования выбирайте кочаны весом более 1 кг. Они должны быть не только тяжелыми, но и плотными.

3. Чтобы проверить, годится ли вилок для заготовки, надавите на него – он не должен деформироваться. Если капустные листья проваливаются внутрь, это может означать, что капусту убрали слишком рано.

4. В процессе приготовления не забудьте удалить зеленые листья с кочанов – они не подходят для длительного хранения.

5. Разрезав вилок, внимательно осмотрите его. На разрезе могут быть желтые пятна или серые вкрапления, что говорит о том, что такие экземпляры лучше использовать для борща или пирога, а не для квашения.