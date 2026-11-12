Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как выбрать капусту для квашения: 5 основных признаков 0 97

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как выбрать капусту для квашения: 5 основных признаков

Качество квашеной капусты во многом зависит от выбора основного ингредиента – капусты.

 

Для приготовления квашеной капусты не всякий вилок подойдет.

Чтобы не ошибиться в выборе капусты для квашения, обратите внимание на следующие признаки:

1. Овощ следует убирать с грядки после первых заморозков – в таких кочанах содержание витаминов будет максимальным.

2. Для шинкования выбирайте кочаны весом более 1 кг. Они должны быть не только тяжелыми, но и плотными.

3. Чтобы проверить, годится ли вилок для заготовки, надавите на него – он не должен деформироваться. Если капустные листья проваливаются внутрь, это может означать, что капусту убрали слишком рано.

4. В процессе приготовления не забудьте удалить зеленые листья с кочанов – они не подходят для длительного хранения.

5. Разрезав вилок, внимательно осмотрите его. На разрезе могут быть желтые пятна или серые вкрапления, что говорит о том, что такие экземпляры лучше использовать для борща или пирога, а не для квашения.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как приучить ребенка к уборке: 5 советов для родителей
Дом и сад
Изображение к статье: конец света
Lifenews
Изображение к статье: Могни!
В мире
Изображение к статье: Знаки зодиака, у которых можно попросить денег в долг
Дом и сад
Изображение к статье: Уиткофф и Кушнер
В мире
Изображение к статье: Почему стоит чаще включать грибы в рацион: неожиданные преимущества
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как приучить ребенка к уборке: 5 советов для родителей
Дом и сад
Изображение к статье: конец света
Lifenews
Изображение к статье: Могни!
В мире

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эндокринолог назвала продукты и напитки, вредные для мужского здоровья
Изображение к статье: Почему опытные водители возят лимон в машине
Изображение к статье: Как сделать так, чтобы выпечка долго оставалась мягкой
Изображение к статье: мясо

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео