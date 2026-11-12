Как упаковка, холодильник и даже разделочная доска влияют на качество мяса?

Как совершенно справедливо отметил классик, свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. И хотя в бессмертном романе «Мастер и Маргарита» речь шла о рыбе, конкретно об осетрине, это правило в полной мере справедливо и для мяса. О том, как сохранить мясо свежим и безопасным, какую роль в этом играет упаковка и почему не нужно мыть сырую курицу под проточной водой, рассказывает эксперт международной торговой сети Lidl Каролис Лебедникас.

Холод — лучший друг сырого мяса

Не секрет, что свежее мясо — продукт скоропортящийся. Понятно, что осенью на улице не так жарко, как летом, поэтому риск порчи продуктов при транспортировке несколько ниже. Однако даже в прохладную погоду мясо не стоит надолго оставлять без охлаждения. Если забыть его, к примеру, в багажнике машины или на кухонном столе и оно пролежит при комнатной температуре несколько часов, последствия могут быть довольно неприятными.

— Один из главных принципов сохранения свежести, а значит, и безопасности мяса — непрерывная холодовая цепь, — поясняет руководитель департамента качества и устойчивого развития Lidl в странах Балтии Каролис Лебедникас. — Чтобы обеспечить покупателям свежесть и качество мяса, розничные сети используют различные логистические решения, системы контроля температуры и технологии упаковки.

В частности, для обеспечения непрерывной холодовой цепи в логистических центрах Lidl оборудованы специальные зоны температурного контроля. Доставленные товары из транспортных средств сначала попадают в помещения с контролируемой температурой и только после этого перемещаются на склады, где поддерживается температура 0–4 °C, что помогает сдерживать размножение бактерий.

Температура — один из важнейших факторов, обеспечивающих свежесть и качество мяса. Она отслеживается на всём пути доставки вплоть до магазина с помощью специальных устройств контроля температуры, которые размещаются на паллетах.

…Однако после того, как вы расплатились за покупку, ответственность за сохранение её качества полностью ложится на вас. И даже несмотря на то, что осенью температура на улице ниже, лучше как можно быстрее доставить мясо домой и поместить в холодильник. Если дорога предстоит долгая, стоит воспользоваться сумкой-холодильником.

Поэтому — четыре совета от эксперта Lidl:

Свежее мясо лучше брать в самом конце похода по магазину — буквально перед кассой.

Если после магазина предстоит длительная поездка или остановка в месте, где нет возможности поместить мясо в холод, стоит заранее захватить сумку-холодильник с замороженными хладоэлементами.

Вернувшись домой, как можно скорее положите мясо в холодильник или сразу приступайте к приготовлению.

Мясо, которое не планируется готовить сразу, рекомендуется хранить в самой холодной зоне холодильника, обычно на нижней полке, соблюдая температуру, указанную на упаковке.

«Одёжка» для мяса

Упаковка для мяса — своего рода «визитка», на которой представлена вся необходимая покупателю информация: срок годности, условия хранения, страна происхождения, пищевая ценность и т. д.

Но не только. Именно упаковка повышает наши шансы довезти мясо из магазина до холодильника в свежести и сохранности, защищая продукт от воздействия внешней среды, влаги и контакта с другими продуктами. Кроме того, правильно подобранная упаковка помогает дольше сохранять свежесть, цвет и вкусовые качества мяса.

— Если мясо хранится в оригинальной закрытой упаковке, его необходимо использовать до указанного срока годности, соблюдая условия хранения. После вскрытия упаковки свежие продукты животного происхождения рекомендуется использовать как можно быстрее, обычно в течение одного-двух дней, в зависимости от вида мяса. Маринованное мясо в холодильнике также лучше хранить не дольше пары дней, особенно если для маринада использованы молочные продукты или лук, — советует К. Лебедникас.

Другое дело — вакуумная упаковка и упаковка в модифицированной атмосфере.

В первом случае из упаковки удаляется воздух. Это помогает замедлить процессы порчи продукта и размножение многих микроорганизмов. При упаковке в модифицированной атмосфере обычный воздух заменяется специально подобранной смесью газов — например, диоксида углерода, азота и кислорода. Такая технология также помогает дольше сохранять качество мяса. В магазинах торговой сети Lidl можно купить свежее мясо в упаковках обоих видов.

Немаловажная деталь, которая, несомненно, порадует людей, для которых важна экологическая составляющая: с недавних пор Lidl обновил упаковку свежего мяса под собственной торговой маркой.

По словам К. Лебедникаса, в обновлённой упаковке используется на 70% меньше пластика, чем раньше.

Кроме того, она стала удобнее для покупателей: различные категории мяса теперь обозначаются специальными символами, благодаря чему необходимые продукты можно быстрее и проще найти в магазине.

И ещё один нюанс, связанный с упаковкой, в том числе мясных продуктов, которые продаются в магазинах Lidl. На ней можно заметить логотип — синий кружок с белой надписью Eurofins.

Если кто-то не в курсе, поясним: Eurofins Scientific — международная компания, специализирующаяся на лабораторных исследованиях и проверке качества и безопасности продукции. Использование её логотипа связано с программами контроля качества, однако конкретное значение маркировки зависит от условий соответствующей программы.

Курица воды не любит…

А теперь — шок для всех хозяек, особенно старой закалки (в том числе и для автора). Вот скажите, готовили ли вы хотя бы раз курицу, предварительно не промыв её, ещё сырую, под проточной водой? Лично я — нет. Ведь если вымыли, значит, она стала чище?

Однако эксперт Lidl категорически рекомендует этого не делать. И вот почему:

— Мыть сырое куриное мясо под проточной водой — одна из самых распространённых ошибок при его приготовлении. При этом существует риск распространения опасных бактерий, таких как сальмонеллы и кампилобактерии, на раковину, рабочие поверхности, кухонные принадлежности и даже одежду.

Важно понимать, что избавиться от этих бактерий путём мытья мяса невозможно. Их уничтожает правильная термическая обработка. Поэтому мясо птицы необходимо тщательно прожаривать или отваривать, чтобы оно достигло безопасной температуры внутри. Для курицы она составляет не менее 74 °C.

И ещё одна рекомендация от эксперта Lidl: важно предотвращать так называемое перекрёстное загрязнение — ситуацию, когда микробы, химические вещества или аллергены непреднамеренно переносятся с одного продукта, поверхности или предмета на другой.

Это может произойти, например, если бактерии с сырого мяса через руки, разделочные доски, ножи или другие кухонные принадлежности попадут на уже готовую еду.

Поэтому для сырого мяса и готовых блюд рекомендуется использовать отдельные разделочные доски, ножи и другие кухонные принадлежности. После контакта с сырым мясом руки необходимо тщательно вымыть с мылом, а поверхности, которые с ним соприкасались, — очистить и при необходимости продезинфицировать.

Азбука свежести мяса