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Почему морковь имеет оранжевый цвет? 0 16

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему морковь имеет оранжевый цвет?

Ответ на вопрос о том, почему морковь оранжевая, кажется очевидным: оранжевый цвет корнеплодов придаёт пигмент каротин, который, кстати, получил своё название в честь моркови – Daucus carota.

 

Тем не менее, с молекулярно-клеточной точки зрения такой ответ вызывает дополнительные вопросы: почему каротин накапливается в моркови в таком большом количестве?

Недавний анализ генома моркови, проведённый международной командой исследователей и опубликованный в журнале Nature Genetics, частично раскрывает тайну оранжевого цвета моркови. Среди 32 115 генов Daucus carota, то есть моркови посевной, был обнаружен ген под названием DCAR_032551, который управляет накоплением каротина.

Этот ген активируется вместе с другими генами, отвечающими за синтез изопреноидных углеводородов, к которым относится каротин. Однако дело не только в ускорении биохимических реакций синтеза каротина. По словам авторов исследования, ген DCAR_032551 сохраняет пигмент в корнеплоде, влияя на фотосинтетические процессы, что, в свою очередь, сказывается на росте всего растения и формировании его отдельных органов.



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Редакция BB.LV
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