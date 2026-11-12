Исследования показывают, что музыка и телевизор могут отвлекать нас во время еды.

Дело в звуках, которые мы слышим, а точнее, в тех, которые не слышим. Если окружающий шум заглушает звуки от пережёвываемой пищи, то мы начинаем потреблять её больше.

В одном из экспериментов испытуемые, слушавшие громкую музыку в наушниках во время еды, съедали в среднем 4 кренделя, тогда как участники из "тихой" группы — чуть меньше трёх (2.75 кренделя).

Исследователи объясняют это тем, что звуки еды так же важны, как и другие чувства: вкус, запах, внешний вид и форма. Когда мы лишаем себя одного из этих ощущений, нам требуется больше времени для насыщения, а значит, и больше пищи.

Это исследование заставляет по-другому взглянуть на привычку играть музыку в большинстве заведений общественного питания. Потребление большего количества еды влияет не только на итоговый счёт в ресторане, но и на здоровье. Поэтому для обеда или ужина лучше выбирать спокойные и тихие места, где ничто не отвлекает от приятной трапезы.