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Почему опытные водители возят лимон в машине 0 245

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему опытные водители возят лимон в машине

Автомобилисты — народ изобретательный, и с возрастом у них появляется все больше интересных идей, в результате чего в багажнике или бардачке можно найти самые необычные предметы.

 

Стандартный набор для автомобилиста включает инструменты и запас технических жидкостей. Однако удивление вызывает такой предмет, как лимон.

Зачем в машине лимон

Без преувеличения можно сказать, что этот экзотический фрукт может предотвратить непоправимое и спасти чью-то жизнь.

Во-первых, лимон имеет смысл взять с собой в дальнюю поездку, когда за рулем придется провести несколько часов подряд.

Несмотря на комфорт современных автомобилей, усталость может взять свое, и концентрация внимания снижается, что может привести к тому, что водитель невольно задремлет. Если возможности сделать перерыв нет, то кусочек лимона поможет быстро взбодриться.

Съев один ломтик без сахара, можно продержаться еще пару часов за рулем.

Во-вторых, лимон служит отличным ароматизатором.

Если оставить в салоне лимон, порезанный колечками, то можно избежать затхлого запаха в машине.

Также можно сделать саше с лимонной цедрой и наполнителем, орошенным лимонным соком или эфирным маслом.

В-третьих, лимонный сок поможет быстро справиться с пятнами на обивке салона. Он может помочь дотянуть до химчистки, если под рукой нет других чистящих или моющих средств.

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Редакция BB.LV
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