Среди мужчин процент заболеваний сердечно-сосудистой системы еще выше. Правильное питание и физические упражнения могут значительно снизить риск возникновения этих недугов. Для сердца наиболее полезны аэробные упражнения, которые развивают выносливость, хотя тренировки с отягощениями также оказывают положительное влияние.

Здоровое питание должно быть разнообразным. Отказ от переработанной пищи и регулярное время приема пищи положительно сказываются на здоровье сердца, но однообразие в рационе не усиливает этот эффект.

Вот 5 продуктов, которые помогут поддерживать кровеносные сосуды в отличном состоянии.

1. Жирная рыба

Практически в каждой рыбе содержатся полезные жирные кислоты омега-3, даже в тех, что имеют низкое содержание жира. Лучшие виды жирной рыбы — это лосось, скумбрия, сельдь, палтус и форель. В районах с высоким потреблением рыбы наблюдается наименьшая заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями. Жир рыбы содержит две полезные жирные кислоты — ДГК и ЭПК, которые снижают уровень триглицеридов в крови и улучшают соотношение липопротеинов ЛПВП и ЛПНП.

Регулярное употребление жирной рыбы может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний почти на 40 %.

2. Чай

Качественный черный, зеленый или белый чай является источником полифенолов-антиоксидантов. Регулярное употребление чая помогает бороться с активными формами кислорода, которые являются одной из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний. Антиоксиданты чая снижают уровень «плохого холестерина» ЛПНП и увеличивают количество «хорошего» ЛПВП. Кроме того, чай — это низкокалорийный напиток, который улучшает пищеварение и настроение.

3. Перец

Различные сорта перца содержат много калия, витаминов С, А и других антиоксидантов. Калий играет важную роль в организме, поддерживая водный баланс и участвуя в мышечных сокращениях. Низкий уровень калия в крови может привести к высокому кровяному давлению. Людям с высоким давлением рекомендуется избегать натрия и чаще употреблять продукты, богатые калием. Витамины С и А, содержащиеся в перце, являются мощными антиоксидантами, защищающими от свободных радикалов.

4. Листовые овощи

Листовые овощи богаты клетчаткой, витаминами и минералами, особенно магнием, калием и кальцием. Они являются источниками мощных антиоксидантов. Важно включать в рацион большое количество крестоцветных растений и шпината наряду с яркими овощами и фруктами.

5. Цельнозерновые продукты

Многочисленные исследования связывают потребление цельного зерна с низким уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Зерно состоит из зародыша, эндосперма и оболочки, причем большинство полезных веществ содержится в оболочке и зародышах. Рекомендуется выбирать цельнозерновой хлеб вместо белого, а также употреблять обычную овсянку вместо быстрого приготовления, а также гречку и коричневый рис, что повысит пищевую плотность рациона.