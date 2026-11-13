Три рецепта для холодного времени года.

Салат из обжаренного сладкого перца и семечек

ИНГРЕДИЕНТЫ

4 крупных сладких перца, лучше разноцветных (600 г)

1 красная сладкая крымская луковица (100 г)

1 маленький лимон (70 г)

3–4 веточки кинзы, тархуна или базилика (15 г)

4 ст. л. растительного масла

соль

свежемолотый черный перец

4 ст. л. любых семечек для подачи

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Вымойте лимон щеткой, чтобы избавиться от воскового налета, обсушите. Мелкой теркой снимите цедру, выжмите из лимона сок. Смешайте сок и цедру с 2 ст. л. масла, добавьте соль и перец – это заправка.

Шаг 2

Перцы разрежьте вдоль на четвертинки, удалите плодоножки, перегородки и семена. Мякоть нарежьте тонкой соломкой.

Шаг 3

В большой сковороде нагрейте оставшееся масло, на сильном огне быстро обжарьте сладкий перец – слегка, пусть просто прогреется. Посолите перец, поперчите.

Шаг 4

Снимите листочки зелени с веточек, крупные можно нарвать руками помельче. Смешайте обжаренный перец с заправкой и зеленью, посыпьте семечками и подавайте.

Салат из креветок с помело

ИНГРЕДИЕНТЫ

800 г сырых крупных креветок

2 больших помело

половина кочана салата айсберг

1 красный чили

5 веточек мяты

4 зубчика чеснока

1 ст. л. коричневого сахара

сок и цедра 1 лайма

рыбный соус или соль

растительное масло

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Смешайте сахар с цедрой и соком лайма, добавьте соль или рыбный соус, перемешайте до растворения.

Шаг 2

Тонко нарежьте айсберг. Помело очистите от кожуры, разберите на дольки, с каждой дольки снимите пленку, дольки нарежьте или разломайте на кусочки.

Шаг 3

Тонко нарежьте чили, сохраняя косточки и перегородки или нет, в зависимости от того, любите ли вы острое. Мяту снимите со стеблей, сложите стопкой, сверните в трубочку и очень тонко нашинкуйте. Измельчите 2 зубчика чеснока.

Шаг 4

Очистите креветки, оставляя на них хвостики, обжарьте в масле с оставшимися 2 зубчиками измельченного чеснока, 3 мин.

Шаг 5

Смешайте креветки с айсбергом и помело, приправьте чили, чесноком и мятой, полейте смесью лайма с сахаром и солью или рыбным соусом. Сразу же подавайте. В идеале к рассыпчатому длиннозерному рису.

Салат с разноцветной фасолью

ИНГРЕДИЕНТЫ

консервированная белая фасоль – 100 г

консервированная красная фасоль – 100 г

400 г замороженной стручковой фасоли

помидоры черри – 100 г

оливковое масло «экстра вирджин»

чеснок – 1 зубчик

соль

свежемолотый черный перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Для приготовления такого теплого салата сначала откиньте белую и красную консервированную фасоль на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Переложите в большую миску.

Шаг 2

Зелёную фасоль для салата отварите в подсоленной кипящей воде до готовности (2–3 мин.) Откиньте на дуршлаг и смешайте с белой и красной фасолью, предварительно слив жидкость.

Шаг 3

Помидоры черри для теплого салата вымойте и обсушите. Затем разрежьте на половинки, сбрызните оливковым маслом и уложите на противень. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 5–7 мин.

Шаг 4

Измельчите чеснок, добавьте его в фасоль с помидорами, посолите, поперчите, приправьте маслом. Аккуратно перемешайте ингредиенты теплого салата и сразу подайте на стол.