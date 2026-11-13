Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Готовим теплые салаты 0 100

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Готовим теплые салаты

Три рецепта для холодного времени года.

 

Салат из обжаренного сладкого перца и семечек

ИНГРЕДИЕНТЫ

4 крупных сладких перца, лучше разноцветных (600 г)
1 красная сладкая крымская луковица (100 г)
1 маленький лимон (70 г)
3–4 веточки кинзы, тархуна или базилика (15 г)
4 ст. л. растительного масла
соль
свежемолотый черный перец
4 ст. л. любых семечек для подачи

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Вымойте лимон щеткой, чтобы избавиться от воскового налета, обсушите. Мелкой теркой снимите цедру, выжмите из лимона сок. Смешайте сок и цедру с 2 ст. л. масла, добавьте соль и перец – это заправка.

Шаг 2

Перцы разрежьте вдоль на четвертинки, удалите плодоножки, перегородки и семена. Мякоть нарежьте тонкой соломкой.

Шаг 3

В большой сковороде нагрейте оставшееся масло, на сильном огне быстро обжарьте сладкий перец – слегка, пусть просто прогреется. Посолите перец, поперчите.

Шаг 4

Снимите листочки зелени с веточек, крупные можно нарвать руками помельче. Смешайте обжаренный перец с заправкой и зеленью, посыпьте семечками и подавайте.

Салат из креветок с помело

ИНГРЕДИЕНТЫ

800 г сырых крупных креветок
2 больших помело
половина кочана салата айсберг
1 красный чили
5 веточек мяты
4 зубчика чеснока
1 ст. л. коричневого сахара
сок и цедра 1 лайма
рыбный соус или соль
растительное масло

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Смешайте сахар с цедрой и соком лайма, добавьте соль или рыбный соус, перемешайте до растворения.

Шаг 2

Тонко нарежьте айсберг. Помело очистите от кожуры, разберите на дольки, с каждой дольки снимите пленку, дольки нарежьте или разломайте на кусочки.

Шаг 3

Тонко нарежьте чили, сохраняя косточки и перегородки или нет, в зависимости от того, любите ли вы острое. Мяту снимите со стеблей, сложите стопкой, сверните в трубочку и очень тонко нашинкуйте. Измельчите 2 зубчика чеснока.

Шаг 4

Очистите креветки, оставляя на них хвостики, обжарьте в масле с оставшимися 2 зубчиками измельченного чеснока, 3 мин.

Шаг 5

Смешайте креветки с айсбергом и помело, приправьте чили, чесноком и мятой, полейте смесью лайма с сахаром и солью или рыбным соусом. Сразу же подавайте. В идеале к рассыпчатому длиннозерному рису.

Салат с разноцветной фасолью

ИНГРЕДИЕНТЫ

консервированная белая фасоль – 100 г
консервированная красная фасоль – 100 г
400 г замороженной стручковой фасоли
помидоры черри – 100 г
оливковое масло «экстра вирджин»
чеснок – 1 зубчик
соль
свежемолотый черный перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Для приготовления такого теплого салата сначала откиньте белую и красную консервированную фасоль на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Переложите в большую миску.

Шаг 2

Зелёную фасоль для салата отварите в подсоленной кипящей воде до готовности (2–3 мин.) Откиньте на дуршлаг и смешайте с белой и красной фасолью, предварительно слив жидкость.

Шаг 3

Помидоры черри для теплого салата вымойте и обсушите. Затем разрежьте на половинки, сбрызните оливковым маслом и уложите на противень. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 5–7 мин.

Шаг 4

Измельчите чеснок, добавьте его в фасоль с помидорами, посолите, поперчите, приправьте маслом. Аккуратно перемешайте ингредиенты теплого салата и сразу подайте на стол.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Попугай
В мире животных
Изображение к статье: Огород
Дом и сад
Изображение к статье: Масштабные технические неполадки в сервисах Microsoft
Техно
Изображение к статье: Овощи у Думы
ЧП и криминал
Изображение к статье: Драка в Юрмале
ЧП и криминал
Изображение к статье: Тени рук на стене
ЧП и криминал
Изображение к статье: Попугай
В мире животных
Изображение к статье: Огород
Дом и сад
Изображение к статье: Масштабные технические неполадки в сервисах Microsoft
Техно

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему морковь имеет оранжевый цвет?
Изображение к статье: Почему не стоит слушать музыку во время еды: интересный факт
Изображение к статье: Эндокринолог назвала продукты и напитки, вредные для мужского здоровья
Изображение к статье: Почему опытные водители возят лимон в машине

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео