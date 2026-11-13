Три рецепта для холодного времени года.
Салат из обжаренного сладкого перца и семечек
ИНГРЕДИЕНТЫ
4 крупных сладких перца, лучше разноцветных (600 г)
1 красная сладкая крымская луковица (100 г)
1 маленький лимон (70 г)
3–4 веточки кинзы, тархуна или базилика (15 г)
4 ст. л. растительного масла
соль
свежемолотый черный перец
4 ст. л. любых семечек для подачи
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Вымойте лимон щеткой, чтобы избавиться от воскового налета, обсушите. Мелкой теркой снимите цедру, выжмите из лимона сок. Смешайте сок и цедру с 2 ст. л. масла, добавьте соль и перец – это заправка.
Шаг 2
Перцы разрежьте вдоль на четвертинки, удалите плодоножки, перегородки и семена. Мякоть нарежьте тонкой соломкой.
Шаг 3
В большой сковороде нагрейте оставшееся масло, на сильном огне быстро обжарьте сладкий перец – слегка, пусть просто прогреется. Посолите перец, поперчите.
Шаг 4
Снимите листочки зелени с веточек, крупные можно нарвать руками помельче. Смешайте обжаренный перец с заправкой и зеленью, посыпьте семечками и подавайте.
Салат из креветок с помело
ИНГРЕДИЕНТЫ
800 г сырых крупных креветок
2 больших помело
половина кочана салата айсберг
1 красный чили
5 веточек мяты
4 зубчика чеснока
1 ст. л. коричневого сахара
сок и цедра 1 лайма
рыбный соус или соль
растительное масло
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Смешайте сахар с цедрой и соком лайма, добавьте соль или рыбный соус, перемешайте до растворения.
Шаг 2
Тонко нарежьте айсберг. Помело очистите от кожуры, разберите на дольки, с каждой дольки снимите пленку, дольки нарежьте или разломайте на кусочки.
Шаг 3
Тонко нарежьте чили, сохраняя косточки и перегородки или нет, в зависимости от того, любите ли вы острое. Мяту снимите со стеблей, сложите стопкой, сверните в трубочку и очень тонко нашинкуйте. Измельчите 2 зубчика чеснока.
Шаг 4
Очистите креветки, оставляя на них хвостики, обжарьте в масле с оставшимися 2 зубчиками измельченного чеснока, 3 мин.
Шаг 5
Смешайте креветки с айсбергом и помело, приправьте чили, чесноком и мятой, полейте смесью лайма с сахаром и солью или рыбным соусом. Сразу же подавайте. В идеале к рассыпчатому длиннозерному рису.
Салат с разноцветной фасолью
ИНГРЕДИЕНТЫ
консервированная белая фасоль – 100 г
консервированная красная фасоль – 100 г
400 г замороженной стручковой фасоли
помидоры черри – 100 г
оливковое масло «экстра вирджин»
чеснок – 1 зубчик
соль
свежемолотый черный перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Для приготовления такого теплого салата сначала откиньте белую и красную консервированную фасоль на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Переложите в большую миску.
Шаг 2
Зелёную фасоль для салата отварите в подсоленной кипящей воде до готовности (2–3 мин.) Откиньте на дуршлаг и смешайте с белой и красной фасолью, предварительно слив жидкость.
Шаг 3
Помидоры черри для теплого салата вымойте и обсушите. Затем разрежьте на половинки, сбрызните оливковым маслом и уложите на противень. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 5–7 мин.
Шаг 4
Измельчите чеснок, добавьте его в фасоль с помидорами, посолите, поперчите, приправьте маслом. Аккуратно перемешайте ингредиенты теплого салата и сразу подайте на стол.
Оставить комментарий