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Как приготовить драники, которые не развалятся: советы опытных хозяйок 0 31

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить драники, которые не развалятся: советы опытных хозяйок

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой, когда картофельные оладьи не держат форму. Узнайте, как избежать этой неприятности.

 

Чтобы избежать проблемы с разваливающимися драниками, следует знать несколько правил их приготовления. Какие секреты помогут вам сделать картофельные оладьи, которые будут держать форму?

Выбор сорта картофеля

Некоторые сорта картофеля не подходят для драников. Для этого блюда лучше использовать корнеплод с высоким содержанием крахмала.

Если вы сомневаетесь в качестве картофеля, добавьте одну ложку крахмала, чтобы драники точно держали форму.

Правильная терка

Некоторые хозяйки используют крупную терку, другие — мелкую. Однако для драников лучше выбрать терку со средним размером лезвий.

Дополнительные ингредиенты

Чтобы тесто было однородным и драники не разваливались при жарке, добавьте немного пшеничной муки и одно куриное яйцо.

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Редакция BB.LV
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