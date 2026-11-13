Говядина обладает многими преимуществами, но часто теряет сочность при жарке.

Употребление сухого мяса может быть неприятным.

Не всегда даже качественный соус может исправить ситуацию. Поэтому стоит освоить несколько кулинарных секретов, которые помогут приготовить максимально сочное мясо. Какие хитрости используют повара?

Пищевая сода

Этот секрет известен многим опытным хозяйкам: с минимальными затратами даже бюджетную говядину можно приготовить вкусно.

Сначала нарежьте мясо на порционные куски и поместите в миску. Затем добавьте на полкило говядины одну маленькую ложку соды.

Оставьте мясо в холодильнике на 40 минут. После этого удалите соду и приступайте к маринованию.

Киви

Этот секрет также прост и полезен. Чтобы приготовить сочное и мягкое мясо, используйте киви в маринаде.

Измельчите киви в пюре с помощью блендера и добавьте его в маринад. Мясо должно мариноваться в течение 120 минут.