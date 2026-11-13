Капуста является основой для традиционных рецептов по всему миру. В Азии и Европе существуют собственные легенды о происхождении, но известно, что ещё строители Великой китайской стены получали на обед капусту.

Целебные качества квашеной капусты отмечал капитан Джеймс Кук: моряки использовали её для приобретения иммунитета против цинги.

Сегодня квашеную капусту можно приобрести в магазине, однако домашняя закуска остаётся гордостью каждой хозяйки.

Квашеная капуста является ценным источником витаминов. Это тот случай, когда овощ в обработанном виде оказывается намного полезнее.

Польза квашеной капусты

В народной медицине тарелка сочной квашеной капусты считается эффективным средством против тошноты.

Она помогает справиться с синдромами похмелья и токсикоза, а также восстанавливает силы при простудах. Капуста также используется в косметологии — в масках для лица и рук с различными добавками.

Витамин U в квашеной капусте предупреждает появление язвы пищеварительного тракта, а витамин C укрепляет иммунитет и способствует регенерации организма на клеточном уровне. В результате брожения образуется молочная кислота — источник пробиотиков.

Полезный состав квашеной капусты:

Пробиотики;

• Клетчатка;

• Железо;

• Янтарная кислота;

• Фолиевая кислота;

• Никотиновая кислота;

• Кальций;

• Магний;

• Калий;

• Йод;

• Марганец;

• Медь;

• Натрий;

• Фосфор;

• Витамин C;

• Витамин K1;

• Витамин A;

• Витамин P;

• Витамин U;

• Витамины группы В (В1, В2, В3, В6, В12).

Капустный рассол очищает организм от вредных токсинов. Тартроновая кислота в жидкости препятствует накоплению жировых отложений. Квашеную капусту полезно употреблять для похудения, но не стоит увлекаться этим блюдом. В народной медицине капустный сок, наоборот, рекомендуется для повышения аппетита.

После закваски капуста становится продуктом с отрицательной калорийностью. На усвоение капусты организму требуется больше калорий, чем в ней содержится. Такими же свойствами обладает и сельдерей.

Вред квашеной капусты

Квашеная капуста не подходит людям с повышенной кислотностью желудочного сока. В группу риска попадают те, кто страдает от почечной недостаточности, гипертонии, язвы желудка или проблем с поджелудочной железой.

Важно ограничивать порцию квашеной капусты до 150-200 граммов и не употреблять её после семи вечера. Меры предосторожности необходимы из-за высокого содержания соли в продукте. Если об этом забыть, могут возникнуть отёки. Большая порция капустного рассола может привести к расстройству желудка. Любителям квашеной капусты стоит регулярно проверять здоровье на наличие мочекаменной болезни.