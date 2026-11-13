Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кому можно, а кому нельзя есть квашеную капусту 0 183

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кому можно, а кому нельзя есть квашеную капусту

Капуста является основой для традиционных рецептов по всему миру. В Азии и Европе существуют собственные легенды о происхождении, но известно, что ещё строители Великой китайской стены получали на обед капусту.

 

Целебные качества квашеной капусты отмечал капитан Джеймс Кук: моряки использовали её для приобретения иммунитета против цинги.

Сегодня квашеную капусту можно приобрести в магазине, однако домашняя закуска остаётся гордостью каждой хозяйки.

Квашеная капуста является ценным источником витаминов. Это тот случай, когда овощ в обработанном виде оказывается намного полезнее.

Польза квашеной капусты

В народной медицине тарелка сочной квашеной капусты считается эффективным средством против тошноты.

Она помогает справиться с синдромами похмелья и токсикоза, а также восстанавливает силы при простудах. Капуста также используется в косметологии — в масках для лица и рук с различными добавками.

Витамин U в квашеной капусте предупреждает появление язвы пищеварительного тракта, а витамин C укрепляет иммунитет и способствует регенерации организма на клеточном уровне. В результате брожения образуется молочная кислота — источник пробиотиков.

Полезный состав квашеной капусты:

Пробиотики;

• Клетчатка;
• Железо;
• Янтарная кислота;
• Фолиевая кислота;
• Никотиновая кислота;
• Кальций;
• Магний;
• Калий;
• Йод;
• Марганец;
• Медь;
• Натрий;
• Фосфор;
• Витамин C;
• Витамин K1;
• Витамин A;
• Витамин P;
• Витамин U;
• Витамины группы В (В1, В2, В3, В6, В12).

Капустный рассол очищает организм от вредных токсинов. Тартроновая кислота в жидкости препятствует накоплению жировых отложений. Квашеную капусту полезно употреблять для похудения, но не стоит увлекаться этим блюдом. В народной медицине капустный сок, наоборот, рекомендуется для повышения аппетита.

После закваски капуста становится продуктом с отрицательной калорийностью. На усвоение капусты организму требуется больше калорий, чем в ней содержится. Такими же свойствами обладает и сельдерей.

Вред квашеной капусты

Квашеная капуста не подходит людям с повышенной кислотностью желудочного сока. В группу риска попадают те, кто страдает от почечной недостаточности, гипертонии, язвы желудка или проблем с поджелудочной железой.

Важно ограничивать порцию квашеной капусты до 150-200 граммов и не употреблять её после семи вечера. Меры предосторожности необходимы из-за высокого содержания соли в продукте. Если об этом забыть, могут возникнуть отёки. Большая порция капустного рассола может привести к расстройству желудка. Любителям квашеной капусты стоит регулярно проверять здоровье на наличие мочекаменной болезни.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Окрошка
Lifenews
Изображение к статье: Луна
В мире
Изображение к статье: Почему возникает желание есть жирное и сладкое?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему лабрадоры подвержены ожирению?
В мире животных
Изображение к статье: Как пчелы производят воск?
В мире животных
ЧП и криминал
Изображение к статье: Окрошка
Lifenews
Изображение к статье: Луна
В мире
Изображение к статье: Почему возникает желание есть жирное и сладкое?
Еда и рецепты

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Овсянка
Изображение к статье: Готовим теплые салаты
Изображение к статье: Пять главных осенних продуктов для укрепления иммунитета и улучшения настроения
Изображение к статье: Почему стоит чаще включать грибы в рацион: неожиданные преимущества

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео