С детства люди слышат о пользе овсяной каши, которую употребляют как дома, так и в учебных заведениях. Но действительно ли она так полезна?

В этой статье мы рассмотрим, в чем заключается польза и вред этого популярного блюда, а также его питательные особенности.

Польза овсянки

Овёс — это один из самых распространённых злаков, который используется в питании человечества на протяжении тысячелетий.

Из него готовят различные продукты, такие как мука, молоко, крупа и хлопья. Овёс является высокоуглеводным продуктом.

В одном стакане овсянки содержится 166 ккал, 4 г жира, чуть больше белка, почти 30 г углеводов и 1 г сахара. Питательная ценность овсянки может варьироваться в зависимости от способа её приготовления.

Исследования показывают, что регулярное употребление овсянки способствует долголетию. Она богата витаминами A, B, а также минералами, такими как фосфор, цинк и магний, и антиоксидантами, что позволяет полностью удовлетворить суточные потребности организма.

Овсянка обеспечивает энергией, поддерживает тонус и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 9%. Также она помогает снизить индекс массы тела и уровень холестерина в крови.

Возможный вред овсяной каши

Однако овсянка может быть вредна для людей с непереносимостью глютена или острой формой целиакии.

В таких случаях употребление каши должно быть согласовано с лечащим врачом, так как организм может реагировать непредсказуемо на вещества авенины.

Кроме того, в овсянке могут содержаться остатки других злаков, таких как ячмень, рожь и пшеница, что увеличивает риск аллергических реакций.

Некоторые специалисты считают овсянку несбалансированным продуктом. Утром человеку необходимо получать все необходимые вещества, включая белок, которого в овсянке недостаточно.

Приготовленная на воде, овсянка не является хорошим источником белка. Для улучшения её питательных свойств рекомендуется добавлять молоко, яйца, творог или отварную куриную грудку.

Также исследователи изучали влияние овсянки на женское здоровье.

Крупа содержит высокий уровень фитиновой кислоты, которая может препятствовать усвоению кальция. Даже при варке на молоке женщина может не получить необходимое количество этого минерала, что важно как для общего здоровья, так и во время беременности.

В период менопаузы овсянка может снижать уровень эстрогенов, что в сочетании с нехваткой кальция может привести к повышению ломкости костей. Вместо овсянки рекомендуется использовать перловку, гречку или рис.

Овсяная каша может быть частью рациона, но только при условии сбалансированного подхода. Если вы выбираете овсянку, важно ответственно подойти к её приготовлению и добавляемым ингредиентам.

Не стоит полагаться на овсянку как на основной продукт питания каждый день; лучше разнообразить рацион другими крупами.