Осень приносит множество проблем: вирусы, пасмурная погода и усталость от работы. В ожидании праздников легко впасть в уныние, но правильное питание может помочь. Сезонные продукты не только вкусные, но и полезные.
1. Тыква — диетическая и суперполезная
Яркий оранжевый цвет тыквы свидетельствует о высоком содержании антиоксидантов и бета-каротина, который преобразуется в витамин А в организме. Регулярное употребление тыквы (в супах, кашах, цукатах и т. д.) способствует защите от некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний и замедляет процессы старения. Также тыква содержит много воды, витаминов С, группы В, а также минералов — калия, кальция, магния, железа и цинка. Важен и витамин D, который поддерживает иммунитет и улучшает настроение.
2. Хурма — ешьте до, во время и после болезни
Хурма содержит больше бета-каротина, чем тыква, что делает её незаменимой для поддержания молодости. Она богата магнием и калием, что особенно полезно для нервной системы. Пара плодов в день может заменить порцию успокаивающего средства.
Кроме того, хурма содержит витамины С и Р, которые укрепляют сосуды и помогают восстановиться после перенесенных заболеваний.
3. Осенние ягоды — кладовые витаминов и антиоксидантов
Клюква, облепиха, шиповник, красная рябина и калина — отличная поддержка иммунной системы и настроения в зимние месяцы.
- Шиповник, клюква и рябина — лидеры по содержанию витамина С. В шиповнике его в 40 раз больше, чем в лимоне!
- Красная рябина богата витамином Р, необходимым для капилляров и щитовидной железы. Ягоды черноплодной рябины содержат много йода.
- Боярышник содержит урсоловую кислоту, обладающую антимикробным и противовоспалительным действием.
- Облепиха содержит 5-окситриамин (серотонин), который необходим для нервной системы, и в ягодах его в десятки раз больше, чем в шоколаде!
- Клюква — кладезь витаминов А, В и С, также помогает успокоить нервы.
- Брусника превосходит все ягоды и фрукты по содержанию каротина и богата витамином В2, важным для нервной системы и иммунитета.
Если не варить ягоды, а залить их кипятком и оставить на ночь в термосе, витамины сохранятся.
4. Яблоки — для легкого дыхания
Самые полезные фрукты — те, что растут в родных широтах и которые можно есть прямо с ветки. Яблоки содержат минеральные вещества и витамины в оптимальных сочетаниях. В период простуд и вирусов яблоки особенно полезны: исследования показывают, что у тех, кто ест яблоки ежедневно, риск респираторных заболеваний ниже, а легкие функционируют лучше. Яблоки также защищают легкие от табачного дыма и других вредных веществ.
5. Грибы — волшебный пинок для иммунитета
Бета-глюканы, содержащиеся в сырых и вареных грибах, стимулируют иммунитет. Грибы также являются отличным источником витамина D, недостаток которого повышает риск вирусных заболеваний. Кроме того, грибы содержат антиоксидант меланин, который защищает клетки от вредных воздействий.
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