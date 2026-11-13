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Почему возникает желание есть жирное и сладкое? 0 28

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему возникает желание есть жирное и сладкое?

Скука может приводить к cravings на фаст-фуд.

 

Когда нам становится скучно, мы часто тянемся к чипсам, печенью и газировке. Об этом сообщили исследователи из Университета Центрального Ланкашира на ежегодной конференции Британского психологического общества.

В одном из экспериментов участникам предлагали многократно копировать один и тот же набор букв. У тех, кто занимался скучным и бессмысленным копированием, до и после задания спрашивали, какую еду они хотели бы съесть.

В другом эксперименте людям показывали скучное или, наоборот, смешное видео, и во время просмотра они могли брать разные угощения, которые были рядом, от чипсов до орехов.

Выяснилось, что скучные занятия вызывают желание есть что-то жареное, жирное и сладкое, то есть то, что обычно считается вредной едой. Это происходит, вероятно, из-за снижения уровня дофамина в мозге, и яркий вкус «вкусняшек» помогает получить хоть какое-то удовольствие.

Таким образом, это ещё один повод избегать скучных фильмов и книг. А если скука всё же настигнет, стоит постараться убрать из дома всё жареное, жирное и сладкое.

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Редакция BB.LV
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